Александр Соколов
Aleksandr Sokolov
Киноафиша
Персоны
Александр Соколов
Дата рождения
28 августа 1906
Возраст
89 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
28 июля 1996
Место рождения
Казинка, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Путешественник
Популярные фильмы
7.5
Катерина Измайлова
(1966)
7.5
День солнца и дождя
(1968)
7.4
Двенадцать месяцев
(1972)
Фильмография Александр Соколов
Актер
11
6.8
Печники
Pechniki
драма
1982, СССР
7.3
Мальчишки
Malchishki
драма
1978, СССР
6.2
Завьяловские чудики
Zavyalovskiye chudiki
комедия
1978, СССР
7.4
Двенадцать месяцев
Dvenadtsat mesyatsev
семейный, сказка
1972, СССР
Смотреть трейлер
7
Принц и нищий
Prints i nishchiy
приключения, семейный
1972, СССР
7.5
День солнца и дождя
Den solntsa i dozhdya
семейный
1968, СССР
6.8
Дай лапу, Друг
Day lapu, drug!
драма, детский
1967, СССР
7.5
Катерина Измайлова
Katerina Izmailova
драма, мюзикл
1966, СССР
6.6
Рабочий поселок
Rabochiy posyolok
драма
1965, СССР
7.3
Пучина
Puchina
драма
1958, СССР
5.5
Враги
Vragi
драма
1953, СССР
