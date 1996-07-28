Оповещения от Киноафиши
Александр Соколов
Александр Соколов

Дата рождения
28 августа 1906
Возраст
89 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
28 июля 1996
Место рождения
Казинка, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Путешественник

Катерина Измайлова 7.5
Катерина Измайлова (1966)
День солнца и дождя 7.5
День солнца и дождя (1968)
Двенадцать месяцев 7.4
Двенадцать месяцев (1972)

Фильмография Александр Соколов

Жанр
Год
Печники 6.8
Печники Pechniki
драма 1982, СССР
Мальчишки 7.3
Мальчишки Malchishki
драма 1978, СССР
Завьяловские чудики 6.2
Завьяловские чудики Zavyalovskiye chudiki
комедия 1978, СССР
Двенадцать месяцев 7.4
Двенадцать месяцев Dvenadtsat mesyatsev
семейный, сказка 1972, СССР
Принц и нищий 7
Принц и нищий Prints i nishchiy
приключения, семейный 1972, СССР
День солнца и дождя 7.5
День солнца и дождя Den solntsa i dozhdya
семейный 1968, СССР
Дай лапу, Друг 6.8
Дай лапу, Друг Day lapu, drug!
драма, детский 1967, СССР
Катерина Измайлова 7.5
Катерина Измайлова Katerina Izmailova
драма, мюзикл 1966, СССР
Рабочий поселок 6.6
Рабочий поселок Rabochiy posyolok
драма 1965, СССР
Пучина 7.3
Пучина Puchina
драма 1958, СССР
Враги 5.5
Враги Vragi
драма 1953, СССР
