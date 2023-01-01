Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
13-й район: Ультиматум
Фильмы похожие на 13-й район: Ультиматум
Banlieue 13 Ultimatum
13-й район: Ультиматум
2009 / Франция
Смотреть трейлер
7.0
Оцените
31
голос
Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Похожие
Фильмы похожие на 13-й район: Ультиматум
Вся информация о фильме
Чужие на районе
фантастика, комедия, боевик
2011, Великобритания
6.0
Такси 5
комедия, боевик, приключения
2018, Франция
5.0
13-й район: Кирпичные особняки
боевик, драма, криминал
2014, Франция / Канада
6.0
Остров сокровищ
приключения
2011, Великобритания / Ирландия
6.0
Ларго Винч: Заговор в Бирме
приключения
2011, Франция
7.0
Операция Касабланка
комедия, боевик
2011, Швейцария
5.0
22 пули. Бессмертный
криминал
2010, Франция
7.0
Неоспоримый 3
спорт, боевик, драма, криминал
2010, США
7.0
Из Парижа с любовью
боевик
2009, Франция
7.0
Чертов мобильник
фантастика, комедия
2007, Франция
7.0
Такси 4
боевик, комедия
2007, Франция
7.0
Откройте, полиция 3
комедия
2004, Франция
6.0
Ямакаси 2
боевик, приключения
2004, Франция / Великобритания / Испания
5.0
13-й район
фантастика, боевик
2004, Франция
6.0
Плохое настроение
комедия
2003, Франция / Испания
4.0
Такси 3
комедия
2002, Франция
6.0
Васаби
приключения, криминал, биография, комедия
2001, Франция / Япония
8.0
15 августа
комедия
2001, Франция
5.0
Ямакаси, новые самураи
драма, боевик, криминал
2000, Франция
6.0
Такси 2
комедия, боевик
2000, Франция
7.0
Такси
криминал, боевик, комедия
1998, Франция
8.0
G.I. Joe: Бросок кобры 2
боевик
2012, США / Канада
6.0
Неприкасаемые
криминал
2011, Франция
7.0
Расплата 2
боевик, комедия, криминал
2007, Бельгия / Франция
4.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Народ в шоке: вот что стало с сыном Пугачевой (фото)
Пугачева и в подметки не годится: посмотрите, как выглядит теща Преснякова
Внуки никогда не видели Кончаловского живьем: вот почему он к ним не приходит
Страшнее анафемы и бедности: чего Львы боятся до дрожи в коленях
Мало похожа на женщину: единственная внучка Гайдая выросла не такой, как все
Раневская назвала верный признак, что женщина изменяет: мужчины будут в ужасе
Девушки с этими именами сводят с ума мужчин всех возрастов: не устоять
«Сваты» не будут прежними: нашлась неожиданная замена Добронравову
Красавица, но с оговоркой: Мерьем Узерли поставили на место
Не все прошло гладко: вот о чем шептались на похоронах Мирошниченко
Ответьте на вопросы теста и узнайте, есть ли у вас совесть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить