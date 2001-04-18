Скоро в прокате «Дом, который построил Джек»
5.6
15 августа

, 2001
15 août
Франция / комедия / 18+
О фильме

99% женщин «кидают» своих мужей во время отпуска! Когда Макс, Рауль и Венсан в дождливый летний день приезжают на курорт в Боль, они не находят там своих жен!

Злые и мокрые, друзья вваливаются в снятый на три семьи коттедж и обнаруживают, что жены сбежали, оставив кучу нестиранного белья и чумазых, голодных детей. Устав от домашних забот, они решили, что тоже достойны каникул. Инстинктивно мужчины понимают, что в эти выходные им отдохнуть не удастся…

В ролях

Ришар Берри
Жан-Пьер Дарруссен
Шарль Берлинг
Мелани Тьерри
Сельма Эль Муисси
Манон Горен
Режиссер Патрик Алессандрен
Сценарист Лиза Азуэлос, Патрик Алессандрен
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2001
Премьера в мире 18 апреля 2001
Дата выхода
11 ноября 2001 США
18 апреля 2001 Франция
Бюджет €7 500 000
Сборы в мире $22 407
Производство ARP Sélection, EuropaCorp, Leeloo Productions
Другие названия
15 août, ¿Y dónde están las mujeres?, 15 agosto, 15 sierpnia, 15 август или Без жени на море, 15 августа, August 15th, Férias de Verão, Mulheres em Férias, Homens em Casa, Pasik a pácban, Rugpjučio 15-oji, Wochenende!

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на 15 августа

Ветер перемен
Ветер перемен драма, мелодрама
2018, Швейцария / Франция
6.0
Неоконченный роман
Неоконченный роман драма
2011, Франция
5.0
13-й район: Ультиматум
13-й район: Ультиматум боевик, фантастика, криминал
2009, Франция
6.0
Васаби
Васаби приключения, криминал, биография, комедия
2001, Франция / Япония
7.0
Дансер
Дансер драма
2000, Франция
6.0
Знакомая песня
Знакомая песня драма, комедия, мюзикл
1997, Франция / Великобритания / Швейцария
7.0
Плохое настроение
Плохое настроение комедия
2003, Франция / Испания
4.0
Искусство красиво расставаться
Искусство красиво расставаться комедия
2005, Франция
5.0
Парни не танцуют
Парни не танцуют комедия
2022, Франция
6.0
Красивый бандит
Красивый бандит комедия
2019, Франция
5.0
Притворись моим парнем
Притворись моим парнем комедия
2013, Франция
6.0
Маркиз
Маркиз комедия
2011, Франция
5.0
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Родительский дом
Родительский дом
2025, Беларусь / Россия, комедия, семейный
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Нормал
Нормал
2026, Канада / США, боевик, криминал, триллер
