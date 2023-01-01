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13-й район: Ультиматум
13-й район: Ультиматум, 2009: актеры и роли
Banlieue 13 Ultimatum
13-й район: Ультиматум
2009 / Франция
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7.0
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31
голос
Рейтинг IMDb: 6.5
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13-й район: Ультиматум, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Патрик Алессандрен
Patrick Alessandrin
В ролях
Сирил Раффаэлли
Давид Белль
David Belle
Филипп Торретон
Philippe Torreton
Даниэль Дюваль
Daniel Duval
Элоди Юнг
Elodie Yung
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