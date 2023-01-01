Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Императрицы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
13-й район: Ультиматум
Кадры из фильма «13-й район: Ультиматум»
Banlieue 13 Ultimatum
13-й район: Ультиматум
2009 / Франция
Смотреть трейлер
6.8
Оцените
31
голос
Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
Реклама 18+
•••
✕
Смотрите на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Реклама 18+
•••
✕
Смотрите на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Похожие
Кадры из фильма «13-й район: Ультиматум»
Вся информация о фильме
В прокате
Премьеры
Онлайн
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал, триллер
Повелитель ветра
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, биография
Смешарики снимают кино
Отзывы
2023, Россия, анимация
Страсти по Матвею
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Телохранитель на фрилансе
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, комедия
Вася не в себе
Отзывы
2023, Россия, комедия
Лесси — лохматый детектив
Отзывы
2023, Германия, боевик, драма, семейный
Анатомия падения
Отзывы
2023, Франция, криминал, драма, триллер
Гран Туризмо
Рецензия
Отзывы
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Related video
Порядочный только в кадре: Сухоруков загубил не один десяток жизней
Тест: насколько хорошо вы помните мультфильм «В поисках Немо»?
Во Франции с ума сходили по этим двум советским актерам: не поверите, что творилось на спектаклях
Подлый поступок: Басков обманул известного певца насчет квартиры
«Я в шоке»: в Сети обсуждают первый кадр с внучкой Сябитовой
Ушел неспроста: Митяй все понял о «Сватах» намного раньше коллег
«Звать тебя никак»: Волочкова обвинила Джигурду в непростительном предательстве
Ради денег: стало известно о возвращении Хаматовой в Россию
Потрудился на славу: SHAMAN получил самую высокую награду
Оксана Фандера так и не стала главной красавицей СССР: все из-за происхождения
Эти 3 знака Зодиака — лучшие любовники: в постели настоящие короли
Чтобы выйти в России из дома: вскрылись баснословные траты Пугачевой
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить