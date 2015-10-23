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Времена года
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Les saisons

Времена года, 2015

2015 / Франция
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Первые пятьдесят минут рисуют портрет такой Земли, которой никто из нас никогда не видел: природа без людей, заполненная дикими животными, лесами и водоемами. Остроумный саундтрек (музыку к фильму написал Бруно Куле, еще один постоянный соавтор Перрена и Клузо) следует за каждым движением на экране, складывая свою драматургию в неспешном параде бодающихся лосей, тающих ледников, стрекочущих птиц и затаившихся перед прыжком на добычу хищников. При желании можно смотреть «Времена года» как диснеевский мультфильм для взрослых. Когда на экране появляются первые люди, стремительно возводятся города и, в конце концов, начинают дымить заводы, все это воспринимается как временное явление — лишь еще один элемент пейзажа, вечно меняющегося по ходу смены сезонов в году.

7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 23 октября 2015
Возраст 12+
Режиссер
Жак Перрен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Времена года 2 постера
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