Времена года, 2015

Первые пятьдесят минут рисуют портрет такой Земли, которой никто из нас никогда не видел: природа без людей, заполненная дикими животными, лесами и водоемами. Остроумный саундтрек (музыку к фильму написал Бруно Куле, еще один постоянный соавтор Перрена и Клузо) следует за каждым движением на экране, складывая свою драматургию в неспешном параде бодающихся лосей, тающих ледников, стрекочущих птиц и затаившихся перед прыжком на добычу хищников. При желании можно смотреть «Времена года» как диснеевский мультфильм для взрослых. Когда на экране появляются первые люди, стремительно возводятся города и, в конце концов, начинают дымить заводы, все это воспринимается как временное явление — лишь еще один элемент пейзажа, вечно меняющегося по ходу смены сезонов в году.