Мы отправляемся в Арктику в компании белой медведицы и двух ее малышей. Перемены, пришедшие в арктическую пустыню, заставляют их идти вглубь континента, чтобы найти себе безопасное место для обитания. Увлекательные приключения медвежьей семьи на фоне тающих снегов, древних ледников, огромных водопадов и величественных заснеженных вершин помогут лучше узнать этих удивительных и отважных животных.
|18 октября 2012
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|18 октября 2012
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