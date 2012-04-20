Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Легенды леса» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Арктика IMAX 3D
6.7
Арктика IMAX 3D - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Арктика IMAX 3D
6.7

Арктика IMAX 3D

, 2012
To the Arctic 3D
США / документальный / 18+
Трейлеры
Постер фильма Арктика IMAX 3D
6.7
Арктика IMAX 3D - Дублированный трейлер
Арктика IMAX 3D  Дублированный трейлер

О фильме

Мы отправляемся в Арктику в компании белой медведицы и двух ее малышей. Перемены, пришедшие в арктическую пустыню, заставляют их идти вглубь континента, чтобы найти себе безопасное место для обитания. Увлекательные приключения медвежьей семьи на фоне тающих снегов, древних ледников, огромных водопадов и величественных заснеженных вершин помогут лучше узнать этих удивительных и отважных животных.

В ролях

Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Narrator
Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова
Leanne Allison
Self
Karsten Heuer
Self
Bjorne Kvernmo
Self
Simon Qamanirq
Self
Адам Рэвеч
Self
Sara Robertson
Self
Режиссер Грег МакГилливрей
Сценарист Stephen Judson
Композитор Пол Маккартни, Steve Wood
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 40 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 20 апреля 2012
Дата выхода
18 октября 2012 Россия IMAX 0+
18 октября 2012 Беларусь
18 октября 2012 Казахстан
20 апреля 2012 США
18 октября 2012 Украина
11 октября 2012 Чехия
MPAA G
Сборы в мире $23 695 388
Производство IMAX, MacGillivray Freeman Films, Warner Bros.
Другие названия
To the Arctic 3D, To the Arctic, Arctique 3D, Arktik 3D, Arktik 3D IMAX, Varázslatos sarkvidék 3D: A jegesmedvék birodalma, Арктика 3D, 北極熊心, 破冰之旅, Varázslatos sarkvidék, Varázslatos sarkvidék 3D, IMAX To The Arctic, 到北极去, 北极, Arctique, IMAX - To The Arctic, 北极之旅

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Арктика IMAX 3D - Дублированный трейлер
Арктика IMAX 3D Дублированный трейлер
Арктика IMAX 3D - Отрывок 1
Арктика IMAX 3D Отрывок 1
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Арктика IMAX 3D

Океаны
Океаны драма, документальный
2009, Франция / Швейцария / Испания / Монако
7.0
Рожденные на воле
Рожденные на воле документальный
2011, США
7.0
Телескоп Хаббл IMAX 3D
Телескоп Хаббл IMAX 3D документальный
2010, Канада
7.0
Серфинг на Таити IMAX 3D
Серфинг на Таити IMAX 3D документальный
2010, США
7.0
На глубине морской 3D
На глубине морской 3D документальный
2009, США / Канада
6.0
Живой океан 3D
Живой океан 3D короткометражный, документальный
1995, США
7.0
Путешествие по национальным паркам
Путешествие по национальным паркам документальный
2016, США
7.0
Жизнь подходит к началу документальный
2016, Россия
0.0
Сохрани мою речь навсегда
Сохрани мою речь навсегда документальный
2015, Россия
7.0
Музыкальная карта Америки
Музыкальная карта Америки документальный, короткометражный
2018, США
7.0
Наедине с природой
Наедине с природой документальный, короткометражный
2020, США
7.0
Мечтай о большем: Свой мир строим сами
Мечтай о большем: Свой мир строим сами документальный, короткометражный
2017, США
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Сколько баллов потребуется для поступления на бюджет в 2026 году
Нужно ли отключать электрический чайник от сети, если им не пользуешься: запомните раз и навсегда
«Вместо борьбы и стресса – спокойный пес»: узнали у экспертов из «Чия и Компания», как убедить питомцев не бояться груминга
3 новых сериала Netflix уже стали хитами в 2026-м: 24+ млн зрителей не могут ошибаться – вы тоже залипнете
«Шерлок», без сомнений, крутой, но лишь этот детектив зовут величайшим в истории: 60 000 зрителей не зря ставят 8,6 баллов
Весь мир над ними рвет живот, а россияне и не смотрели 2/5 самых смешных фильма в истории – №1 стал культовым 50 лет спустя
«Мои года — мое богатство», но помогут ли они в тесте? Вспомните, сколько лет было героям 7 фильмов СССР
«У нас не безопасность, у нас тест»: продолжите 8 цитат из культового сериала «Бригада»
Брагина заменила хирург Кира: ИВИ снял своего «Склифосовского» — 30 серий больничных страстей покажут уже в июле
Нина постарела и возненавидела Шурика: продолжение «Кавказской пленницы» тайно вышло в 80-х
Apple смогли получить 100% на RT: «Укрытие» к третьему сезону превратили в триллер — два сезона были апперетивом перед шедевром
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше