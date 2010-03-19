Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Используя визуальную мощь кинотеатров IMAX®, Hubble 3D позволит кинозрителям путешествовать через отдаленные галактики, исследовать великолепие и тайны нашей вселенной, и сопровождать работу астронавтов, на плечи которых возложены самые трудные и важные задачи в истории НАСА. Благодаря космическому телескопу Хаббл мы увидим вселенную такой, какой ее только можно увидеть в космосе с помощью самого мощного в мире телескопа.
|18 апреля 2024
|Азербайджан
|0+
|26 августа 2011
|Бразилия
|19 марта 2010
|Великобритания
|17 сентября 2010
|Польша
|19 марта 2010
|США