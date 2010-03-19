Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Телескоп Хаббл IMAX 3D
7.6 Рейтинг IMDb: 7.6
Телескоп Хаббл IMAX 3D

Телескоп Хаббл IMAX 3D

Hubble 3D 18+
О фильме

Используя визуальную мощь кинотеатров IMAX®, Hubble 3D позволит кинозрителям путешествовать через отдаленные галактики, исследовать великолепие и тайны нашей вселенной, и сопровождать работу астронавтов, на плечи которых возложены самые трудные и важные задачи в истории НАСА. Благодаря космическому телескопу Хаббл мы увидим вселенную такой, какой ее только можно увидеть в космосе с помощью самого мощного в мире телескопа.

Телескоп Хаббл IMAX 3D  трейлер
Страна Канада
Продолжительность 43 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в мире 19 марта 2010
18 апреля 2024 Азербайджан 0+
26 августа 2011 Бразилия
19 марта 2010 Великобритания
17 сентября 2010 Польша
19 марта 2010 США
MPAA G
Сборы в мире $76 021 925
Производство IMAX Space Ltd., Warner Bros.
Hubble 3D, Hubble, IMAX Hubble 3D ハッブル宇宙望遠鏡, IMAX: Hubble 3D, Không Gian Bí Ẩn, Szemtől szemben a világegyetemmel, Телескоп Хаббл в 3D, Хъбъл, 哈勃望远镜
Режиссер
Тони Майерс
В ролях
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприо
Скотт Д. Олтмэн
Майкл Т. Гут
Грегори С. Джонсон
Все актеры и съемочная группа
7.6
7.6 IMDb
