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Океаны
Отзывы о фильме «Океаны»
Oceans
Океаны
2009 / Франция / Швейцария / Испания / Монако
Трейлер
7.9
Оцените
49
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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2 апреля 2015, 12:51
интересно а в 3D будут показывать?
2 апреля 2015, 12:51
0
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cinlover
2 апреля 2015, 12:51
Я слышал, что этот фильм вышел в IMAX-варианте. Если так, то нафига в киномечту было переться? :)
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Aннаизcна
2 апреля 2015, 12:51
Только что с просмотра. Я получила удовольствие от фильма.. От музыки..
Вот думаю, что и хорошо, что почти без слов...
Что касается коммента чуть выше, то отмечу, что после титров было сказано, что при съемке фильма ни одно животное не пострадало, а жестокие кадры были постановочными. Так что не вижу никакого смысла в столь грубых отзывах на фильм.
Кадры, конечно, жуткие! Вырвалось, совершенно неконтролируемо, нецензурное слово. Я даже рада, что это были спецэффекты... Хотя, такой нелегкий выбор стоит перед многими исследователями, в душе которых вечно борются эти два начала: человека и ученого. Но если бы мне сегодня не показали бы эту картинку, я даже бы не знала, что именно такое происходит с акулами.. Теперь знаю, и даже легче. Так как начинаешь чувствовать себя более ответственным человеком, и теперь всерьез задумалась, что хватит уже покупать эти бесконечные пакеты в магазинах, говоря себе, что только сегодня, я ведь забыла дома сумку.
И вообще уму непостижимо, как на дне океана оказываются тележки из супермаркетов.
Вообще, очень запомнились слова Дроздова об одном случае, когда он стоял на остановке, а какой-то парень даже не смог донести окурок до мусорного контейнера, стоявшего от него в двух шагах, и бросил сигарету тут же... Так Дроздов подошел, наклонился, взял этот окурок и выбросил. А про себя подумал: "Пусть ему будет стыдно". Можно все что угодно сказать про этот случай, но думаю, что любого бы это хоть как-то, но уязвило...
Так что, я очень рада, что сходила на фильм, такие фильмы меня определенно делают лучше. Осознала, что у природы нет завтра, и я не имею права делать что-то плохое хотя бы раз в год, ведь существуют вещи, которых просто нельзя делать ни сегодня, ни завтра.
✊
2 апреля 2015, 12:51
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Вот думаю, что и хорошо, что почти без слов...
Что касается коммента чуть выше, то отмечу, что после титров было сказано, что при съемке фильма ни одно животное не пострадало, а жестокие кадры были постановочными. Так что не вижу никакого смысла в столь грубых отзывах на фильм.
Кадры, конечно, жуткие! Вырвалось, совершенно неконтролируемо, нецензурное слово. Я даже рада, что это были спецэффекты... Хотя, такой нелегкий выбор стоит перед многими исследователями, в душе которых вечно борются эти два начала: человека и ученого. Но если бы мне сегодня не показали бы эту картинку, я даже бы не знала, что именно такое происходит с акулами.. Теперь знаю, и даже легче. Так как начинаешь чувствовать себя более ответственным человеком, и теперь всерьез задумалась, что хватит уже покупать эти бесконечные пакеты в магазинах, говоря себе, что только сегодня, я ведь забыла дома сумку.
И вообще уму непостижимо, как на дне океана оказываются тележки из супермаркетов.
Вообще, очень запомнились слова Дроздова об одном случае, когда он стоял на остановке, а какой-то парень даже не смог донести окурок до мусорного контейнера, стоявшего от него в двух шагах, и бросил сигарету тут же... Так Дроздов подошел, наклонился, взял этот окурок и выбросил. А про себя подумал: "Пусть ему будет стыдно". Можно все что угодно сказать про этот случай, но думаю, что любого бы это хоть как-то, но уязвило...
Так что, я очень рада, что сходила на фильм, такие фильмы меня определенно делают лучше. Осознала, что у природы нет завтра, и я не имею права делать что-то плохое хотя бы раз в год, ведь существуют вещи, которых просто нельзя делать ни сегодня, ни завтра.
✊
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