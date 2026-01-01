Оповещения от Киноафиши
Маттиас Брандт
Маттиас Брандт Matthias Brandt
Киноафиша Персоны Маттиас Брандт

Маттиас Брандт

Matthias Brandt

Дата рождения
7 октября 1961
Возраст
64 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Вавилон-Берлин 8.3
Вавилон-Берлин (2017)
Океаны 7.8
Океаны (2009)
Красное небо 7.3
Красное небо (2023)

Фильмография Маттиас Брандт

Жанр
Год
Прямиком из Какена
Прямиком из Какена
комедия 2026, Германия
Отражения № 3 6.8
Отражения № 3 Miroirs No. 3
драма, триллер, приключения, музыка 2025, Германия
Рецензия
Билеты
Красное небо 7.3
Красное небо Roter Himmel
драма 2023, Германия
Смотреть трейлер Рецензия
Король махинаций 6.6
Король махинаций
драма, комедия, триллер 2022, Германия
Темный лес
Темный лес
драма, криминал, триллер 2020, Германия
Транзит 6.9
Транзит Transit
драма 2018, Германия / Франция
Вавилон-Берлин 8.3
Вавилон-Берлин
драма, криминал, триллер 2017, Германия
Стефан Цвейг: Прощание с Европой 6.8
Стефан Цвейг: Прощание с Европой Stefan Zweig: Farewell to Europe
драма 2016, Австрия / Германия / Франция
Рецензия
Океаны 7.8
Океаны Oceans
драма, документальный 2009, Франция / Швейцария / Испания / Монако
Протектор 7
Протектор Protektor
драма 2009, Чехия
Большие девочки не плачут 6.9
Большие девочки не плачут Große Mädchen weinen nicht
драма 2002, Германия
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
