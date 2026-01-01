Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Маттиас Брандт
Matthias Brandt
Дата рождения
7 октября 1961
Возраст
64 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.3
Вавилон-Берлин
(2017)
7.8
Океаны
(2009)
7.3
Красное небо
(2023)
Фильмография Маттиас Брандт
Жанр
Все
Документальный
Драма
Комедия
Криминал
Музыка
Приключения
Триллер
Год
Все
2026
2025
2023
2022
2020
2018
2017
2016
2009
2002
Все
11
Фильмы
7
Сериалы
4
Актер
11
Прямиком из Какена
комедия
2026, Германия
6.8
Отражения № 3
Miroirs No. 3
драма, триллер, приключения, музыка
2025, Германия
Рецензия
Билеты
7.3
Красное небо
Roter Himmel
драма
2023, Германия
Смотреть трейлер
Рецензия
6.6
Король махинаций
драма, комедия, триллер
2022, Германия
Темный лес
драма, криминал, триллер
2020, Германия
6.9
Транзит
Transit
драма
2018, Германия / Франция
8.3
Вавилон-Берлин
драма, криминал, триллер
2017, Германия
6.8
Стефан Цвейг: Прощание с Европой
Stefan Zweig: Farewell to Europe
драма
2016, Австрия / Германия / Франция
Рецензия
7.8
Океаны
Oceans
драма, документальный
2009, Франция / Швейцария / Испания / Монако
7
Протектор
Protektor
драма
2009, Чехия
6.9
Большие девочки не плачут
Große Mädchen weinen nicht
драма
2002, Германия
