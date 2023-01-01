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Прекрасная смоковница
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Belle personne, La
Прекрасная смоковница
2008 / Франция
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7.2
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18
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Вся информация о фильме
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