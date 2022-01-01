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Четыре комнаты
Четыре комнаты, 1995: актеры и роли
Four Rooms
Четыре комнаты
1995 / США
7.2
Оцените
19
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Четыре комнаты, 1995: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Эллисон Андерс
Allison Anders
Александр Рокуэлл
Alexandre Rockwell
Роберт Родригес
Robert Rodriguez
Квентин Тарантино
Quentin Tarantino
В ролях
Тим Рот
Tim Roth
Антонио Бандерас
Antonio Banderas
Дженнифер Билз
Jennifer Beals
Пол Калдерон
Сэмми Дэвис
Sammi Davis
Мадонна
Madonna
Дэвид Прувэл
Айони Скай
Ione Skye
Квентин Тарантино
Quentin Tarantino
Брюс Уиллис
Bruce Willis
Аманда Де Кадене
Валерия Голино
Valeria Golino
Кэти Гриффин
Kathy Griffin
Марк Лоуренс
Marc Lawrence
Мариса Томей
Marisa Tomei
Дэнни Вердуско
Danny Verduzco
Алишиа Уитт
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