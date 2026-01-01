Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Город ангелов
Награды и номинации фильма Город ангелов 1998
Золотой глобус 1999
Лучшая песня
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1999
Best Movie Song
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
