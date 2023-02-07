Вcемирная история, часть 1, 1981

Сумасбродная комедия в стиле Монти Питона, которая стремительно переносит из каменного века во времена Римской империи, а затем и Французской революции, с шутками и приколами - от остроумных до вульгарных. Брукс находит смешное даже в пытках и истязаниях инквизиции - сам играет Торквемаду. Не «покупайтесь» только на финальную рекламу якобы второй части «Всемирной истории» - это такая же шутка, как и все остальное в картине. Уже не один отечественный видеоман сошел с ума, пытаясь отыскать несуществующее продолжение.
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