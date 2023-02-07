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Постер фильма Вcемирная история, часть 1
6.8
Киноафиша Фильмы Вcемирная история, часть 1
6.8

Вcемирная история, часть 1

, 1981
History of the World: Part I
США / комедия, исторический, мюзикл / 18+
Постер фильма Вcемирная история, часть 1
6.8

О фильме

Сумасбродная комедия в стиле Монти Питона, которая стремительно переносит из каменного века во времена Римской империи, а затем и Французской революции, с шутками и приколами - от остроумных до вульгарных. Брукс находит смешное даже в пытках и истязаниях инквизиции - сам играет Торквемаду. Не «покупайтесь» только на финальную рекламу якобы второй части «Всемирной истории» - это такая же шутка, как и все остальное в картине. Уже не один отечественный видеоман сошел с ума, пытаясь отыскать несуществующее продолжение.

В ролях

Мэл Брукс
Мэл Брукс
Torquemada
Грегори Хайнс
Грегори Хайнс
Josephus
Дом ДеЛуиз
Emperor Nero
Мэделин Кан
Empress Nympho
Харви Кормен
Граф де Монэ
Клорис Личмен
Клорис Личмен
Madame Defarge
Рон Кэри
Swiftus
Памела Стивенсон
Мадмуазель Рембо
Шекки Грин
Маркус Виндиктус
Сид Сизар
Chief Caveman
Режиссер Мэл Брукс
Сценарист Мэл Брукс
Композитор Джон Моррис
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1981
Премьера в мире 12 июня 1981
Дата выхода
21 января 1982 Австралия M
25 марта 1982 Аргентина +18
7 сентября 1982 Бразилия 14
8 октября 1981 Великобритания 15
11 февраля 1982 Германия 16
12 июня 1981 Греция 13
9 октября 1981 Дания 15
13 ноября 1981 Ирландия 15
17 декабря 1981 Испания 12
24 декабря 1981 Италия T
30 июля 1982 Мексика
29 октября 1981 Нидерланды 16
6 ноября 1981 Норвегия 15
25 февраля 1982 Португалия M/12
12 июня 1981 США R
19 августа 1983 Уругвай
5 июля 1983 Филиппины
13 ноября 1981 Финляндия K-12
3 февраля 1982 Франция TP
2 октября 1981 Швеция 11
14 января 1984 Япония
MPAA R
Бюджет $11 000 000
Сборы в мире $31 672 907
Производство Brooksfilms
Другие названия
History of the World: Part I, La loca historia del mundo, La loca historia del mundo: Parte I, Mel Brooks' verrückte Geschichte der Welt, Всемирная история, часть 1, A História do Mundo - Parte I, A Viking Funeral, Dějiny světa: Část I, Dejiny sveta: I. časť, Det våras för världshistorien, Det våras för världshistorien, del 1, Dünyanın Tarihi, Helsprø verdenshistorie, História do Mundo - Parte I, Historia świata, część I, Historie Světů 1, History of the World: Part II, Hitler on Ice, I trelli istoria tou kosmou, Istoria lumii: partea I, Jews in Space, La folle histoire du monde, La pazza storia del mondo, Mel Brooks - Die verrückte Geschichte der Welt, Mel Brooks' History of the World: Part 1, Mel Brooks' skøre verdenshistorie, Mel Brooksin mieletön maailmanhistoria, Mieletön maailmanhistoria, Prehistoric Man, Smešna strana istorije, The Bible, The Dawn of Man, The French Revolution, The Future, The Last Supper, The Old Testament, The Roman Empire, The Spanish Inquisition, The Stone Age, The Ten Commandments, Uma Louca História do Mundo, Világtörténelem - 1. rész, Η τρελή ιστορία του κόσμου, История на света: Част I, Історія світу. Частина перша, メル・ブルックス珍説世界史PARTI, 帝國時代, Historia Świata: Część I, History of the World Part I (1981), La pazza storia del mondo parte 1, History of the World Part I

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 3 июня 2024

Отзывы о фильме

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Новости о фильме

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