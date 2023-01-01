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Вcемирная история, часть 1 Вcемирная история, часть 1
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History of the World: Part I

Вcемирная история, часть 1, 1981

1981 / США
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме
Сумасбродная комедия в стиле Монти Питона, которая стремительно переносит из каменного века во времена Римской империи, а затем и Французской революции, с шутками и приколами - от остроумных до вульгарных. Брукс находит смешное даже в пытках и истязаниях инквизиции - сам играет Торквемаду. Не «покупайтесь» только на финальную рекламу якобы второй части «Всемирной истории» - это такая же шутка, как и все остальное в картине. Уже не один отечественный видеоман сошел с ума, пытаясь отыскать несуществующее продолжение.
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1981
Режиссер
Мэл Брукс
Мэл Брукс
В ролях
Мэл Брукс
Мэл Брукс
Грегори Хайнс
Грегори Хайнс
Дом ДеЛуиз
Мэдлин Кан
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Вcемирная история, часть 1 1 постер
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