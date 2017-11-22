Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Обмен
1 постер
Киноафиша Фильмы Обмен

Обмен

Obmen 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Федор и Таня давно живут вместе. Однажды они решают собраться на встречу с друзьями и отправляются в загородный дом к Лене и Косте. По русской традиции все заканчивается обильным употреблением спиртных напитков. Первым алкоголю сдается Костя. Когда он отключается, остальные продолжают праздновать. Проходит немного времени, и сознание покидает Федю. Утром они практически ничего не помнят, но попытаются выяснить, что же произошло. А это чревато серьезными скандалами и выяснением отношений.

  • Продолжительность короткометражки составляет 17 минут.
  • Премьера ленты прошла в кинотеатре «Иллюзион» в Москве в ноябре 2017 года.
  • Режиссер Роман Качанов еще летом заявил о том, что планирует снять короткометражку, которая бы не зависела от цензуры и редактуры.
  • Деньги на проект собирали все желающие. После старта сборов на призыв режиссера откликнулись около 250 человек. Нужный бюджет был собран за 2 недели.
  • Имена и фамилии тех, кто принимал участие в сборе средств, были упомянуты в финальных титрах.
  • Съемки проходили в Подмосковье.
  • Роман Качанов не только выступил в качестве режиссера, но и сам написал сценарий, а также стал исполнительным продюсером.

Семейная пара, Федя и Татьяна, приезжает в загородный дом к своим друзьям, Константину и Лене. Вечером, когда все уже изрядно выпили, Константин отключается. Выпивают ещё. Дальше Фёдор ничего не помнит… Ранним утром происходит серьёзное выяснение отношений.

Страна Россия
Продолжительность 17 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 22 ноября 2017
Премьера в мире 22 ноября 2017
Бюджет 700 000 RUR
Производство Роман Романович Качанов
Другие названия
Obmen, Flip-Flop, The Exchange, Обмен
Режиссер
Роман Качанов мл
Роман Качанов мл
В ролях
Александр Ильин мл.
Александр Ильин мл.
Ольга Арнтгольц
Ольга Арнтгольц
Михаил Владимиров
Валерия Шкирандо
Валерия Шкирандо
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Обмен
Гена-Бетон. Псевдоним для героя 5.8
Гена-Бетон. Псевдоним для героя (2013)
Арье 5.7
Арье (2005)
ДМБ 7.8
ДМБ (2000)
Даун хаус 7.1
Даун хаус (2001)
Русское краткое. Выпуск 2 5.4
Русское краткое. Выпуск 2 (2018)
Неваляшка 6.2
Неваляшка (2007)
Соперники 6.1
Соперники (1968)
Потерялась внучка 5.9
Потерялась внучка (1966)
Глянец 5.8
Глянец (2007)
Русское 6.2
Русское (2004)
Последний лепесток 7.3
Последний лепесток (1977)
Аврора 6.5
Аврора (1973)

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 14 голосов
6.3 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Стройку, где мстил Белый в финале «Бригады», так и не закончили: теперь это место — городская легенда
В этом хите Netflix самая впечатляющая сцена была создана с помощью ИИ: авторы признались только сейчас
Угадайте 6 советских режиссеров по 3 фильмам: в тесте нет ни Рязанова, ни Гайдая
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
«Лучше, чем у самого Кинга»: новый хоррор режиссера хитового «Варвара» нарекли фильмом года — и сравнивают с «Пленницами» Вильнева
«В детстве я бы сошел с ума»: эту советскую сказку любят многие россияне — а вот американцев она ужасает
Помните самую грустную серию «Тома и Джерри» с кошмарным концом? В «Маше и медведе» есть похожая — и от нее всхлипывают даже взрослые
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
Отставной козы барабанщик с отсохшим карбюратором: в советском кино россыпь уморительных ругательств — угадаете хоть 2/5?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше