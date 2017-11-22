Федор и Таня давно живут вместе. Однажды они решают собраться на встречу с друзьями и отправляются в загородный дом к Лене и Косте. По русской традиции все заканчивается обильным употреблением спиртных напитков. Первым алкоголю сдается Костя. Когда он отключается, остальные продолжают праздновать. Проходит немного времени, и сознание покидает Федю. Утром они практически ничего не помнят, но попытаются выяснить, что же произошло. А это чревато серьезными скандалами и выяснением отношений.
Семейная пара, Федя и Татьяна, приезжает в загородный дом к своим друзьям, Константину и Лене. Вечером, когда все уже изрядно выпили, Константин отключается. Выпивают ещё. Дальше Фёдор ничего не помнит… Ранним утром происходит серьёзное выяснение отношений.