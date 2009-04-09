Меню
Гена-Бетон. Псевдоним для героя. Тизер
Гена-Бетон. Псевдоним для героя. Тизер
Дата публикации: 9 апреля 2009
Гена-Бетон. Псевдоним для героя
– Безработный журналист берется за заказуху про городского криминального босса и, чтобы обезопасить себя, выдает бомжа за авторитета из Москвы, приехавшего всех построить.
5.8
комедия, 2013, Россия
