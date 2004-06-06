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Киноафиша Фильмы Арье

Арье

Are 18+
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О фильме

Картина рассказывает о странной судьбе талантливого хирурга Израиля Арье, еврея по национальности, который ребенком попадает в оккупацию, где, несмотря на ужасы военных переживаний, он встречает Первую любовь и первое предательство любви. Ровно через 60 лет, будучи известным хирургом, герою суждено вновь встретиться со своей Первой любовью, чтобы, незадолго до смерти, успеть понять истинный смысл жизни и передать это открытие близким ему людям.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2005
Премьера в мире 6 июня 2004
Дата выхода
19 мая 2005 Россия 12+
19 мая 2005 Казахстан
11 ноября 2004 США
19 мая 2005 Украина
Производство Gorky Studio Production
Другие названия
Are, Arje, Арье
Режиссер
Роман Качанов мл
Роман Качанов мл
В ролях
Сандра Саде
Ирина Розанова
Ирина Розанова
Гарик Сукачев
Гарик Сукачев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.7
Оцените 14 голосов
6.9 IMDb
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