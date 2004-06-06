Картина рассказывает о странной судьбе талантливого хирурга Израиля Арье, еврея по национальности, который ребенком попадает в оккупацию, где, несмотря на ужасы военных переживаний, он встречает Первую любовь и первое предательство любви. Ровно через 60 лет, будучи известным хирургом, герою суждено вновь встретиться со своей Первой любовью, чтобы, незадолго до смерти, успеть понять истинный смысл жизни и передать это открытие близким ему людям.
|19 мая 2005
|Россия
|12+
|19 мая 2005
|Казахстан
|11 ноября 2004
|США
|19 мая 2005
|Украина