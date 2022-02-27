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Георгий Мартиросян
Георгий Мартиросян
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Георгий Мартиросян
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Дата рождения
31 января 1948
Возраст
74 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Биография Георгия Мартиросяна
Родился 31 января 1948 года. Ростов-на-Дону, СССР.
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Фильмография Георгия Мартиросяна
Смотри мою любовь
мелодрама
2018, Россия
0.0
Последняя ночь
драма
2015, США
6.0
Крыша
драма
2009, Россия
5.0
День выборов
комедия
2007, Россия
7.0
Лифт
триллер, мистика
2006, Россия
6.0
Теневой партнер
боевик, криминал
2005, Россия / США
4.0
Любить по-русски
драма, мелодрама
1995, Россия
6.0
Летучий голландец
приключения, комедия
1991, СССР
5.0
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Статьи о персоне
"Плохой дядя": Правда о разводе Мартиросяна вышла наружу спустя 27 лет
Звезда фильма "Моя морячка" Георгий Мартиросян объяснил, почему в "девяностых" развелся с актрисой Татьяной Васильевой. Супруги были счастливы в браке на протяжении 12 лет.
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27 февраля 2022 19:10
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