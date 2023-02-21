В разработку запущена современная киноадаптация «Портрета Дориана Грея»

Немецкая студия ZDF Studios и британская компания Factual Fiction объявили о том, что совместно разрабатывают новую экранизацию классического романа Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея», получившую название #DorianGray («#ДорианГрей»).

Оригинальная книга Уайльда, вышедшая в 1890 году, повествует о молодом человеке Дориане Грее, который из-за страха перед старостью и смертью продет свою душу в обмен на вечную юность. Он хранит при себе свой портрет, на котором отражаются все грехи, которые герой совершил за время жизни. С течением времени Дориан все более погружается в мир разврата, а его изображение на портрете становится все более ужасающим.

Создатели описывают предстоящую экранизацию как «напряженное путешествие по жизни подростка, формирующего свою личность». Действие картины развернется в современной эпохе медиа и социальных сетей. Как и в первоисточнике Уайльда, жизнь героя зайдет в тупик, поскольку он будет проецировать на себя образ того, кем хотел бы быть вместо того, чтобы быть тем, кто он есть на самом деле.

Сценарий фильма в настоящий момент пишет Майя Джон, молодая писательница и поэтесса из Лондона. В 2021 году она вошла в шорт-лист премии BBC Words First за свое стихотворение Dear Insecure Black Man («Дорогой неуверенный в себе черный человек»).