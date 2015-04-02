Наша рецензия

Режиссер Оливер Паркер и сценарист-дебютант Тоби Финлей, переписавший «Портрет Дориана Грея» в соответствии с заветами маркиза де Сада, мрачно изнасиловали уайльдовский роман всеми доступными им способами. Вместо каскада интеллектуальных парадоксов, которые остались в фильме в довольно скукоженном виде, мы имеем счастие наблюдать, как готический хоррор овладевает экзальтированной мелодрамой в интерьерах некоего садомазопритона, вдобавок проделывая это под Гайдна и Паганини. Паркер…