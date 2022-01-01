В каком порядке смотреть все фильмы серии «Омен» по хронологии

Производством франшизы занимались в Англии. Триллер рассказывает об истории мальчика, который является воплощением Антихриста, и о его взрослении. Серию фильмов ужасов снимали в 70-х и 80-х годах прошлого века, но и сейчас многие пересматривают ее снова и снова. Особая атмосфера создает чувство неотвратимости и ужаса.

Последнюю, четвертую часть, снимали уже в Америке. Критики встретили ее достаточно прохладно, в отличие от остальных фильмов франшизы. В хронологическом порядке их нужно смотреть так.

1976 – «Омен»

У обеспеченного американского дипломата Роберта Торна должен был родиться сын. Но мальчик умирает во время родов. Жена Роберта не сможет пережить эту новость, поэтому он соглашается на предложение местного священника. Дело в том, что в ту же ночь на свет появился еще один мальчик. Торн усыновляет его и ничего не говорит супруге. Мальчика называют Дэмиен.

Сюжет переносит нас на 5 лет вперед. Загипнотизированная огромным псом, совершает самоубийство няня ребенка. В доме появляется новая воспитательница. Она убеждает Торном не водить Дэмиена в церковь. Да и как сделать это, если еще при подъезде к храму у мальчика начинаются припадки?

Но Торны упорно не замечают происходящих странностей. Подозрения закрадываются лишь тогда, когда мальчик сбивает на велосипеде приемную мать, и у нее происходит выкидыш.

Роберт начинает прислушиваться к словам священника, который уверен, что Дэмиен – воплощение Антихриста. Ему предстоит выяснить правду, ведь на кону – его собственная жизнь…

1978 – «Омен 2: Дэмиен»

После событий первого фильма прошло семь лет. Дэмиен воспитывается в приемной семье. Его усыновил брат погибшего Роберта Торна. Подросток учится вместе с его сыном в военной академии.

Дэмиена все любят. Но тетя Марион подозревает, что с мальчиком что-то не так. За подозрения ей придется поплатиться собственной жизнью. Странной смертью умирает и преподаватель академии. Но это лишь начало ужасных событий, которые будут преследовать тех, кто окружает будущего Антихриста.

1981 – «Омен 3: Последняя битва»

Минули годы и Дэмиан вырос. Теперь он возглавляет корпорацию приемного дяди. Лишь немногие из окружения знают о том, кто он на самом деле. Пользуясь дьявольской силой и хитростью, Антихрист получает все, чего пожелает.

Дэмиан узнает, что на свет должен появиться младенец Иисус. Он намерен предотвратить это и приказывает уничтожить всех детей, рожденных в этот день. Но один ребенок все же остается в живых.

В то же время группа монахов тайного ордена планирует убийство Антихриста. С ним могут справиться только специальные кинжалы. Однако Дэмиан слишком хитер, чтобы попасть в ловушку. Он готовит для послушников ордена кровавую месть, которая закрепит его власть на Земле…

1991 – «Омен: Пробуждение»

Четвертую часть франшизы снимали в США, адаптировав для телевидения. И рассказывает она о другом человеке. Дэмиан мертв, но его дело продолжает жить. Антихрист вновь придет в этот мир.

Сюжет повествует о супружеской паре, которая мечтает о детях. Отчаявшись, супруги решают удочерить девочку. Как и Дэмиан, Делия раскрывает свою истинную сущность по мере взросления. Но иногда она демонстрирует и хорошие черты.

Однако побороть природу зла невозможно. Странная череда смертей и необычные события, связанные с ребенком, заставят родителей подозревать невозможное. Но что можно сделать, если любимая дочь – воплощение Антихриста?