Наша рецензия

Режиссер Джон Мур за несколько лет проделал путь от безликого рядового постановщика до творчески значимой фигуры. Если «В тылу врага» был техничным и спорым, но все же банальным геополитическим боевиком, напичканным и перепачканным сомнительной ценности американской милитаристской идеологией, то «Полет “Феникса”» виделся уже значительным шагом вперед – во многом благодаря энергичной драматургии Скотта Фрэнка, выжавшего из банального сюжета несколько весьма любопытных сценарных ходов, и…