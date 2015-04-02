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Омен 666 Омен 666
Киноафиша Фильмы Омен 666 Отзывы о фильме «Омен 666»
The Omen Омен 666 2006 / США
6.4 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о фильме «Омен 666»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Режиссер Джон Мур за несколько лет проделал путь от безликого рядового постановщика до творчески значимой фигуры. Если «В тылу врага» был техничным и спорым, но все же банальным геополитическим боевиком, напичканным и перепачканным сомнительной ценности американской милитаристской идеологией, то «Полет “Феникса”» виделся уже значительным шагом вперед – во многом благодаря энергичной драматургии Скотта Фрэнка, выжавшего из банального сюжета несколько весьма любопытных сценарных ходов, и…

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лиса_алиса 2 апреля 2015, 12:51
видела трейлер - жуть, от неожиданности и жуткого взгляда мальчишки аж закричала.

Скорей бы уже премьера, дождаться не могу
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Mo 2 апреля 2015, 12:51
1976
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Dale 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (wett, 05/06/2006 - 23:53:00):Re: Омен 666 (05 июня 2006 23:53:00)





Молю, скажите, а по какой книге фильм?



Омен
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
АнтОныЧ 2 апреля 2015, 12:51
Ну что? Хотелось бы услышать мнение уже посетивших, а также тех, кто смотрел старую версию и чем она отличительно лучше новой )
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
AlexGEO 2 апреля 2015, 12:51
Фильм совсем не понравился✊ . Мальчик играет неважно. Когда показывали его насупленное личико, зал просто смеялся✊ . Повеселила аналогия, что политика есть то море, из которого восстанет зверь. Страшно буквально в двух-трех моментах, когда кто-нибудь откуда-нибудь неожиданно выскакивает. Сложилось мнение, что создатели решили заработать, удачно подгадав дату премьеры и особенно не пытались снять хороший фильм. После сайлент-хилла 2 дня под впечатлением ходил, а омен как-то совсем не впечатлил...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Мо 2 апреля 2015, 12:51
Может имеется ввиду тот микрофон,когда снимают фильм,но ничего такого ,когда вчера смотрела фильм не увидела......

Фильм,понравился,не скажу ,что очень страшно было,но страшновато.Первые фильмы смотрела лет 15 назад,когда еще в детский сад ходила,но тогда уже была под впечатлением.Но моя любимая часть фильма трилоии Омен,это вторая-Дэмиен,надеюсь вторую часть снимут,интересно сравнить было бы...

А вчера в Колизее зал несколько раз аплодировал,особенно,когда собака упала в погреб и он сбил эту бешенную няню

Также обожаю такую концовку у фильмов,демоническая улыбка и такое прочее

Да ,саундтрек очень понравился✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Р 2 апреля 2015, 12:51
В фильме "Пункт назначения 2" Я тоже помню микрофон такой, когда на газоне в какой-то сцене тусуются, порядочный кусок фильма, обратите внимание на верх экрана.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
*_Shadow 2 апреля 2015, 12:51
Насчет музыки, в первых четырых частях звучит Ave Satani написанная Jerry Goldsmith'ом, на нее еще сделали кавер Gregorian на альбоме The Dark Side, послушать можно здесь - http://www.gregorian-music.com/gregorian/ru/disc-a.php
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Полнина 2 апреля 2015, 12:51
Вчера ходили с подругой на этот фильм! С начала это была как мелодрама, были даже смешные моменты, но что началось потом... У меня сердце уходило в пятки и потом нехотя возвращалось. Страшных моментов было не так много, но сделаны очень грамотно! В общем мне понравилось. Первые омены не смотрела.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Полнина 2 апреля 2015, 12:51
Да, забыла сказать! Я очень хотела попасть на Омен шестого числа. Согласились идти со мной моя подруга и ее молодой человек. Я забронировала билеты, но они оба опоздали на двадцать минут! В общем так и не попали...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
смеагорл 2 апреля 2015, 12:51
Одного не пойму, отчего Торны не уволили нянечку, после того ,как она привела в дом "чудо-собачку", лететь должна была из посольского дома со скоростью света. Читая книгу, мне было жаль Дэмьена, он и догадываться -то стал смутно о чем-то лет в 12 в военном колледже. А здесь он сразу как бы все понимает, маленький монстрик
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
AlexShine 2 апреля 2015, 12:51
Фильм клёвый!Только я очень поздно об этом пишу!Но сходил я на него 6 числа!Я за последний год ничего подобного не видел!Сзади меня правда сидели какие-то уроды и ржали не понятно над чем!Фильм очень сильный!Респект Джону Муру!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Tito 2 апреля 2015, 12:51
Фильм пустой, полный отстой. В лучших традициях тупого американского кино... Позорный ремейк.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
0 2 апреля 2015, 12:51
✊ А может быть и непроизойдет!Чего ты всезнайка!!!???
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kroshka-zhu 2 апреля 2015, 12:51
КАЛ!!!!

Вздрагивалки ровно 2 штуки, спецэффектов нет, неинтересная, скучная, нифиганестрашная копия.Ели уж совсем нечем заняться, уж лучше Другие пересмотреть по 10-му разу и то страшнее, а это абсолютно пустой фильм, потратила время ЗРЯ!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Oracool 2 апреля 2015, 12:51
Вообще не пойму зачем было снимать такой дебильный римейк...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
OmenSister 2 апреля 2015, 12:51
у пацана взгляд как у меня....✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Виктория Филатова 25 июля 2018, 01:21
Единственное, что мне понравилось: дьявол пробился на самый верх. Людьми управлять оттуда проще всего..
25 июля 2018, 01:21 Ответить
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