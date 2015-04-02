Режиссер Джон Мур за несколько лет проделал путь от безликого рядового постановщика до творчески значимой фигуры. Если «В тылу врага» был техничным и спорым, но все же банальным геополитическим боевиком, напичканным и перепачканным сомнительной ценности американской милитаристской идеологией, то «Полет “Феникса”» виделся уже значительным шагом вперед – во многом благодаря энергичной драматургии Скотта Фрэнка, выжавшего из банального сюжета несколько весьма любопытных сценарных ходов, и…
Скорей бы уже премьера, дождаться не могу
Молю, скажите, а по какой книге фильм?
Омен
Фильм,понравился,не скажу ,что очень страшно было,но страшновато.Первые фильмы смотрела лет 15 назад,когда еще в детский сад ходила,но тогда уже была под впечатлением.Но моя любимая часть фильма трилоии Омен,это вторая-Дэмиен,надеюсь вторую часть снимут,интересно сравнить было бы...
А вчера в Колизее зал несколько раз аплодировал,особенно,когда собака упала в погреб и он сбил эту бешенную няню
Также обожаю такую концовку у фильмов,демоническая улыбка и такое прочее
Да ,саундтрек очень понравился✊
Вздрагивалки ровно 2 штуки, спецэффектов нет, неинтересная, скучная, нифиганестрашная копия.Ели уж совсем нечем заняться, уж лучше Другие пересмотреть по 10-му разу и то страшнее, а это абсолютно пустой фильм, потратила время ЗРЯ!!!
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