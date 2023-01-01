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Американский пирог 2
Американский пирог 2, 2001: актеры и роли
American Pie 2
Американский пирог 2
2001 / США
8.2
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Американский пирог 2, 2001: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Б. Роджерс
J. B. Rogers
В ролях
Джейсон Биггс
Jason Biggs
Элисон Ханниган
Alyson Hannigan
Крис Клайн
Chris Cline
Томас Иэн Николас
Thomas Ian Nicholas
Наташа Лионн
Natasha Lyonne
Тара Рид
Tara Reid
Шонн Уильям Скотт
Seann William Scott
Мина Сувари
Mena Suvari
Эдди Кей Томас
Крис Оуэн
Chris Owen
Юджин Леви
Eugene Levy
Молли Чик
Molly Cheek
Дениз Фэй
Лиза Артуро
Lisa Arturo
Джон Чо
John Cho
Джастин Исфелд
Илай Мариентал
Кейси Аффлек
Casey Affleck
Адам Броди
Adam Brody
Шеннон Элизабет
Shannon Elizabeth
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Отзывы
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