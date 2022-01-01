|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|Every Time I Look for You
|blink-182
|3:06
|2
|Scumbag
|Green Day
|1:44
|3
|Bring You Down (American Pie Version)
|Left Front Tire
|2:29
|4
|Vertigo (Demo)
|American Hi-Fi
|2:12
|5
|I'm Gonna Split This Room In Half (American Pie Version)
|Uncle Kracker / Michael Bradford
|3:04
|6
|Be Like That (American Pie Edit)
|3 Doors Down
|3:57
|7
|Good (For a Woman) [American Pie Version]
|Alien Ant Farm
|2:29
|8
|Always Getting Over You
|Angela Ammons
|4:06
|9
|Cheating
|Jettingham
|3:47
|10
|Smokescreen (Radio Edit)
|Flying Blind
|3:34
|11
|Phoebe Cates
|Fenix TX
|3:40
|12
|Susan (American Pie Version)
|The Exit
|3:13
|13
|Fat Lip
|Sum 41
|3:01
|14
|I Will
|Lucia Cifarelli
|4:25
|15
|Halo
|Oleander
|4:42