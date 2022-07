1 Every Time I Look for You blink-182 3:06

2 Scumbag Green Day 1:44

3 Bring You Down (American Pie Version) Left Front Tire 2:29

4 Vertigo (Demo) American Hi-Fi 2:12

5 I'm Gonna Split This Room In Half (American Pie Version) Uncle Kracker / Michael Bradford 3:04

6 Be Like That (American Pie Edit) 3 Doors Down 3:57

7 Good (For a Woman) [American Pie Version] Alien Ant Farm 2:29

8 Always Getting Over You Angela Ammons 4:06

9 Cheating Jettingham 3:47

10 Smokescreen (Radio Edit) Flying Blind 3:34

11 Phoebe Cates Fenix TX 3:40

12 Susan (American Pie Version) The Exit 3:13

13 Fat Lip Sum 41 3:01

14 I Will Lucia Cifarelli 4:25