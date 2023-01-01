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Ледяной ветер Ледяной ветер
Киноафиша Фильмы Ледяной ветер Ледяной ветер, 1997: актеры и роли
The Ice Storm Ледяной ветер 1997 / США
7.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Ледяной ветер, 1997: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Энг Ли Энг Ли Ang Lee
В ролях
Кевин Клайн Кевин Клайн Kevin Kline Джоан Аллен Джоан Аллен Joan Allen Сигурни Уивер Сигурни Уивер Sigourney Weaver Генри Черни Генри Черни Henry Czerny Тоби Магуайр Тоби Магуайр Tobey Maguire Кристина Риччи Кристина Риччи Christina Ricci Элайджа Вуд Элайджа Вуд Elijah Wood Адам Хэнн-Берд Дэвид Крумхольц Джейми Шеридан Джейми Шеридан Jamey Sheridan Кэти Холмс Кэти Холмс Katie Holmes Кортни Пелдон Courtney Peldon
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