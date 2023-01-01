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Ледяной ветер
Ледяной ветер, 1997: актеры и роли
The Ice Storm
Ледяной ветер
1997 / США
7.8
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Ледяной ветер, 1997: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Энг Ли
Ang Lee
В ролях
Кевин Клайн
Kevin Kline
Джоан Аллен
Joan Allen
Сигурни Уивер
Sigourney Weaver
Генри Черни
Henry Czerny
Тоби Магуайр
Tobey Maguire
Кристина Риччи
Christina Ricci
Элайджа Вуд
Elijah Wood
Адам Хэнн-Берд
Дэвид Крумхольц
Джейми Шеридан
Jamey Sheridan
Кэти Холмс
Katie Holmes
Кортни Пелдон
Courtney Peldon
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