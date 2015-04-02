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Заяц над бездной Заяц над бездной
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Заяц над бездной 2006 / Россия
5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Отзывы о фильме «Заяц над бездной»

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Lomm 2 апреля 2015, 12:51
Согласен с мнением, что "Заяц над бездной" - фильм для телевидения, а не для кинотеатров. Идея вроде бы действительно неплоха, да и денег на фильм такого формата требуется немного, а вот режиссура - хромает. Я далеко не специалист в этой сфере (да и лавры "стратега" не прельщают ), но некоторые моменты (сюжеты) «Зайца…» (н-р, влюблённый заплыв в речке, хоровод - вызывающий морскую болезнь у Стоянова....) могли быть обыграны лучше. Также, наверное, не стоит в рекламной компании проводить аналогию с известными фильмами или режиссерами! Кустурица, Кустурица, а ля Кустурица!!!!!! Фильм, в общем-то, неплох, но на фоне ожидания чего-то в стиле «Время цыган» - «Заяц….» - очень сильно проигрывает и как следствие – разочарование (что-то похожее мною ощущалось при просмотре «Босиком по мостовой», который в рекламной «прокачке» ассоциировался с «Достучаться до небес»). И если Кеосаяна интересует, как к нему будут относиться зрители, будут ли считать Кеосаяна - недоКустурицей или КЕОСАЯНОМ (режиссера со своим стилем), то, наверное, есть смысл отказаться в рекламных акциях от каких-либо сравнений.



Да….. чего-то вспомнилось, когда у Ильфа и Петрова спросили, как им удается в своих произведениях создавать такие "крылатые" фразы или выражения (помните про то, как «укусил орёл»), они ответили, что применяют «шестой синоним» - (кажется так, хотя могу и ошибаться), но дело не в этом, я имел ввиду, что неплохо бы в таких фильмах поработать над текстовкой, взять хотя бы того же Кустурицу - «бизнесмен-патриот», ….. – подобные «крылатые» выражения могли бы значительно украсить фильм.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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