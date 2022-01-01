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Все наоборот, 1981

1981 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главные герои фильма, 17-летние москвичи Андрей и Наташа, случайно познакомились на улице и влюбились друг в друга. Молодые люди, уверенные в серьезности своих чувств, вскоре решают жить вместе. Однако родственники героев категорически против такого поспешного развития событий. Смогут ли московские Ромео и Джульетта доказать окружающим, что готовы ко взрослой жизни? Или их порыв – не более чем проявление подросткового максимализма?

  • Съемки фильма проходили в Москве и Санкт-Петербурге. В кадре можно увидеть такие достопримечательности этих городов, как Москворецкий мост, площадь Восстания, Сенатская площадь, Михайловский сад и другие. 
  • Режиссерами картины выступили Владимир Грамматиков и Виталий Фетисов, сценаристом – Павел Лунгин. Ранее Грамматиков Лунгин работали вместе над короткометражкой «Тайфун, фас!» (1976). 
  • Роль Андрея Лоскутова стала одной из первых работ Михаила Ефремова в кино. На момент съемок «Все наоборот» актеру было 18 лет. 
  • Ольга Машная (Наташа) и Светлана Немоляева (мама Наташи) спустя 33 года снова встретились на съемочной площадке сериала «Земский доктор. Любовь вопреки» (2014). А в 2016 году сыграли в детективном сериале «Следователь Тихонов».

Герой фильма уверен: настоящая любовь всегда подобна внезапной вспышке, озарению; не ошибается в любви только тот, кто доверяет своей интуиции. Вскоре ему, ученику выпускного класса, предоставляется шанс проверить эту теорию на практике.

Влюбившись в случайно встреченную на улице симпатичную сверстницу он решает, что это — судьба, что надо немедленно жениться и отделяться от родителей. К счастью, последствия «эксперимента» окажутся не слишком болезненными…

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 8 минут
Год выпуска 1981
Премьера в России 21 октября 1981
Премьера в мире 21 октября 1981
Возраст 12+
Режиссер
Виталий Фетисов
В ролях
Ольга Машная
Ольга Машная
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Олег Табаков
Олег Табаков
Светлана Немоляева
Светлана Немоляева
Александр Пашутин
Александр Пашутин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Все наоборот 1 постер
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