Все наоборот, 1981

Герой фильма уверен: настоящая любовь всегда подобна внезапной вспышке, озарению; не ошибается в любви только тот, кто доверяет своей интуиции. Вскоре ему, ученику выпускного класса, предоставляется шанс проверить эту теорию на практике.



Влюбившись в случайно встреченную на улице симпатичную сверстницу он решает, что это — судьба, что надо немедленно жениться и отделяться от родителей. К счастью, последствия «эксперимента» окажутся не слишком болезненными…