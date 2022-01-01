Все наоборот, 1981

Главные герои фильма, 17-летние москвичи Андрей и Наташа, случайно познакомились на улице и влюбились друг в друга. Молодые люди, уверенные в серьезности своих чувств, вскоре решают жить вместе. Однако родственники героев категорически против такого поспешного развития событий. Смогут ли московские Ромео и Джульетта доказать окружающим, что готовы ко взрослой жизни? Или их порыв – не более чем проявление подросткового максимализма?
Герой фильма уверен: настоящая любовь всегда подобна внезапной вспышке, озарению; не ошибается в любви только тот, кто доверяет своей интуиции. Вскоре ему, ученику выпускного класса, предоставляется шанс проверить эту теорию на практике.
Влюбившись в случайно встреченную на улице симпатичную сверстницу он решает, что это — судьба, что надо немедленно жениться и отделяться от родителей. К счастью, последствия «эксперимента» окажутся не слишком болезненными…