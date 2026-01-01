Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Шиzа
Награды и номинации фильма Шиzа
Награды и номинации фильма Шиzа 2004
Каннский кинофестиваль 2004
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Золотая камера
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2004
Гран При
Победитель
Кинофестиваль Кинотавр 2004
Полнометражный фильм
Номинант
