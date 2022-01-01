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Дар
Дар, 2000: актеры и роли
The Gift
Дар
2000 / США
7.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Дар, 2000: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сэм Рэйми
Sam Raimi
В ролях
Киану Ривз
Keanu Reeves
Кейт Бланшетт
Cate Blanchett
Кэти Холмс
Katie Holmes
Хилари Суонк
Hilary Swank
Джованни Рибизи
Giovanni Ribisi
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