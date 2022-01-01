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Дар Дар
Киноафиша Фильмы Дар Дар, 2000: актеры и роли
The Gift Дар 2000 / США
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Дар, 2000: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сэм Рэйми Сэм Рэйми Sam Raimi
В ролях
Киану Ривз Киану Ривз Keanu Reeves Кейт Бланшетт Кейт Бланшетт Cate Blanchett Кэти Холмс Кэти Холмс Katie Holmes Хилари Суонк Хилари Суонк Hilary Swank Джованни Рибизи Джованни Рибизи Giovanni Ribisi
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