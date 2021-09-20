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Мэттью Дэвис
Мэттью Дэвис
Matthew Davies
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Мэттью Дэвис
Matthew Davies
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Дата рождения
8 мая 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Биография Мэттью Дэвиса
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Фильмография Мэттью Дэвиса
В ожидании вечности
драма, мелодрама
2010, США
6.0
Тень якудза
боевик, триллер
2005, США / Япония
4.0
Бладрейн
сказка, боевик, ужасы
2005, США / Германия
5.0
Глубина
драма, фантастика, ужасы
2002, США
5.0
Голубая волна
драма, спорт, мелодрама
2002, США / Германия
7.0
Блондинка в законе
комедия
2001, США
6.0
Городские легенды 2: Последний отрезок
ужасы, мистика, триллер
2000, США / Канада
4.0
Страна тигров
военный, драма
2000, США / Германия
6.0
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