BloodRayne произвел на меня двойственное впечатление. Не в том смысле, что чем-то он плох, а чем-то вроде даже и ничего… Нет, разумеется, фильм плох безоговорочно: псевдоисторическая «клюква» на тему Румынии XVIII века раскидиста и цветуща, диалоги в высшей степени примитивны и состоят почти исключительно из фраз вроде «Умрем, но не сдадимся» (цитата почти дословная), а в сюжете больше дырок, чем в самом прохудившемся решете. Двойственность произведенного на меня впечатления кроется в другом:…
Посадили бы что ли Кристанну поиграть, пройти пяток уровней в Bloodrayne 2, чтобы хоть представляла кого играть. А то Анжелина Джоли поиграла в Tomb Raider и Лара у нее получилась очень даже похожей. А эта Рэйн ходит, сутулясь.
И пригласили бы что ли гонконгского постановщика боев, такую бы конфетку сделал из фильма, хотя бы на этом выехал бы бюджет.
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