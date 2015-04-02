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Бладрейн
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BloodRayne Бладрейн 2005 / США / Германия
5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 2.9
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Отзывы о фильме «Бладрейн»

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Наша рецензия

BloodRayne произвел на меня двойственное впечатление. Не в том смысле, что чем-то он плох, а чем-то вроде даже и ничего… Нет, разумеется, фильм плох безоговорочно: псевдоисторическая «клюква» на тему Румынии XVIII века раскидиста и цветуща, диалоги в высшей степени примитивны и состоят почти исключительно из фраз вроде «Умрем, но не сдадимся» (цитата почти дословная), а в сюжете больше дырок, чем в самом прохудившемся решете. Двойственность произведенного на меня впечатления кроется в другом:…

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Dmitry 2 апреля 2015, 12:51
Кино гумно .... ужас просто ... Весь фильм плевался над сюжетом и игрой актеров ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Arsan 2 апреля 2015, 12:51
Так испоганить концепцию - это надо постараться.

Посадили бы что ли Кристанну поиграть, пройти пяток уровней в Bloodrayne 2, чтобы хоть представляла кого играть. А то Анжелина Джоли поиграла в Tomb Raider и Лара у нее получилась очень даже похожей. А эта Рэйн ходит, сутулясь.

И пригласили бы что ли гонконгского постановщика боев, такую бы конфетку сделал из фильма, хотя бы на этом выехал бы бюджет.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
sds 2 апреля 2015, 12:51
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Роман_1982 2 апреля 2015, 12:51
Полная чушья - сказал я на весь зал после просмотра фильма
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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