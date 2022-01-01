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Майкл Паре
Майкл Паре
Michael Paré
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Майкл Паре
Michael Paré
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Дата рождения
9 октября 1958
Возраст
63 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Биография Майкл Паре
Родился 9 октября 1958 года. Бруклин, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Майкл Паре
Пентхаус
триллер
2021, США
3.0
Игры разума
боевик, ужасы, триллер
2021, США
5.0
Пункт назначения. Аэроплан
боевик, драма, ужасы
2019, США
3.0
Перерождённая
ужасы
2018,
4.0
Глобальная катастрофа
боевик, приключения, драма
2017, Канада
3.0
Загнанный
боевик
2017, США
5.0
Абатуар. Лабиринт страха
ужасы, триллер
2016, США
4.0
Списанный в резерв
боевик, триллер
2016, США
3.0
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