Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Непосредственно Каха. Другой фильм" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бладрейн
Киноафиша Фильмы Бладрейн Бладрейн, 2005: актеры и роли
BloodRayne Бладрейн 2005 / США / Германия
5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 2.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Бладрейн, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Уве Болл Уве Болл Uwe Boll
В ролях
Кристанна Локен Kristanna Loken Бен Кингсли Бен Кингсли Ben Kingsley Мишель Родригес Мишель Родригес Michelle Rodriguez Уилл Сэндерсон Will Sanderson Удо Кир Удо Кир Udo Kier Джералдин Чаплин Мэттью Дэвис Мэттью Дэвис Matthew Davies Майкл Мэдсен Майкл Мэдсен Michael Madsen Эдриэнн МакКуин Мит Лоаф Мит Лоаф Meat Loaf Даррен Шахлави Крис Торрес Chris Torres Билли Зэйн Майкл Паре Майкл Паре Michael Paré
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Мегалодон
Мегалодон
2023, Доминиканская Республика, триллер
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Остров иллюзий
Остров иллюзий
2022, США, ужасы, детектив, триллер
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Kinoafisha.info App