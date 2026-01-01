Майкл Кейтон-Джонс Michael Caton-Jones
Майкл Кейтон-Джонс

Michael Caton-Jones

Дата рождения
15 октября 1957
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Режиссер, Продюсер, Актер

Популярные фильмы

Призраки 8.1
Призраки (2002)
Жизнь этого парня 7.5
Жизнь этого парня (1993)
Отстреливая собак 7.5
Отстреливая собак (2004)

Фильмография Майкл Кейтон-Джонс

Жанр
Год
Наши дамы 6.8
Наши дамы Our Ladies
комедия, драма 2019, Великобритания
Эшер 5.4
Эшер Asher
боевик, триллер, драма 2018, США
Бесконечный мир 6.8
Бесконечный мир
драма, мелодрама, исторический, мини-сериал 2012, Канада/Германия/Великобритания
Основной инстинкт 2: Жажда риска 5.2
Основной инстинкт 2: Жажда риска Basic Instinct 2: Risk Addiction
триллер, криминал 2006, Германия / Великобритания / США / Испания
Рецензия
Отстреливая собак 7.5
Отстреливая собак Shooting Dogs
драма 2004, Великобритания / Германия
Призраки 8.1
Призраки
драма, триллер 2002, Великобритания
Последнее дело Ламарки 6.4
Последнее дело Ламарки City by the Sea
драма, триллер, мистика, криминал 2002, США
Шакал 6.9
Шакал The Jackal
приключения, триллер, боевик 1997, США / Великобритания / Франция / Германия / Япония
Роб Рой 6.9
Роб Рой Rob Roy
мелодрама, боевик, драма, военный, исторический 1995, США / Великобритания
Жизнь этого парня 7.5
Жизнь этого парня This Boy's Life
драма, биография 1993, США
Доктор Голливуд 6.3
Доктор Голливуд Doc Hollywood
мелодрама, комедия 1991, США
