Наша рецензия

Авторы второго «Основного инстинкта» вполне проницательно уловили суть первой серии и воспроизвели ее в новой, лондонской порции похождений знаменитой «божественной сучки», пишущей под характерным псевдонимом Кэтрин Вульф. Теперь, правда, она забросила излюбленный ножик для колки льда и перешла к химиотерапевтической возгонке градуса риска, однако суть осталась прежней: основной инстинкт – это инстинкт игры, игры с жизнью, смертью и всем остальным, хотя остальное в сравнении с первыми двумя…