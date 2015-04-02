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Основной инстинкт 2: Жажда риска Основной инстинкт 2: Жажда риска
Киноафиша Фильмы Основной инстинкт 2: Жажда риска Отзывы о фильме «Основной инстинкт 2: Жажда риска»
Basic Instinct 2: Risk Addiction Основной инстинкт 2: Жажда риска 2006 / Германия / Великобритания / США / Испания
6.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Отзывы о фильме «Основной инстинкт 2: Жажда риска»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Авторы второго «Основного инстинкта» вполне проницательно уловили суть первой серии и воспроизвели ее в новой, лондонской порции похождений знаменитой «божественной сучки», пишущей под характерным псевдонимом Кэтрин Вульф. Теперь, правда, она забросила излюбленный ножик для колки льда и перешла к химиотерапевтической возгонке градуса риска, однако суть осталась прежней: основной инстинкт – это инстинкт игры, игры с жизнью, смертью и всем остальным, хотя остальное в сравнении с первыми двумя…

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TIGER 2 апреля 2015, 12:51
Сомневаюсь, что фильм будет стоить и десятой части того сексотриллера, который мы имели возможность видеть в первом "Основном инстинкте". Но посмотрю.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
КорЭнг 2 апреля 2015, 12:51
Вчера посмотрел: скучная чушь. Смотреть не советую. Если бы показывали по ТВ, переключил бы на другой канал. Правда, Шерон, безусловно, хороша! Всем бы так выглядеть в таком возрасте.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
snash 2 апреля 2015, 12:51
Тоже пришлось посмотреть ОИ2,хотя шли на ледниковый период. Билеты все в какникулы разобрали(

Конечно 1 раз стоит посмотреть но не больше и не обязательно в кинотеатре. Шерен нисколько не сексуальна. Только в одном эпизоде,там где на стуле сидела. А так все равно видны старые руки,морщины у глаз и на шеи.

Честно говоря не поняли этот фильм(настолько он перегружен)

Всмысле концовку,кто убийца то оказвлся?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Oksa 2 апреля 2015, 12:51
Супер!!! Я в восторге!!! Очень редкое сочетание в фильме и море сексуальности и напряжения!!! Не смотрела превую часть и теперь даже и не хочу. Стоут умница!!! У нее есть чему поучится! Берите пример, дорогие женщины!!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
versus_j 2 апреля 2015, 12:51
все как всегда очевидно.дамы хаят кино и главного героя (потому что он не сексапилен)))) и все это скрывается под маской простой женской стервозности как и у главной героини дабы нам все тут показать свою состоятельность .хех.читать вас мадамс просто смяшно.самим бы сходить вам к фрейдам :)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Дана123 2 апреля 2015, 12:51
Фильм сильный - после просмотра еще час обсуждали и еще бы надо, но времени не было...

Удивляет тот факт, что некоторым неясно, кто убийца :0, как можно не понять?

Фильм замечательно показывает, как нормальные умные люди идут на самые примитивные манипуляции отмороженного человека, и как немного в среднем человеке воли в жизни.

И от этого грустно.

И даже несколько страшно - особенно, когда прикинешь ситуацию встречи с таким человеком. Не пробирает?

В этом плане - если удастся прочувствовать характер - фильм потрясающий.



Главная героиня - просто манифест какой-то, новая Лилит. Достойный флагман идеи сверх-женщины. Думаю, дамам, увлекающимися идеями о пользе стервозности - полезная иллюстрация, куда можно придти.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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