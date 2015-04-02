Авторы второго «Основного инстинкта» вполне проницательно уловили суть первой серии и воспроизвели ее в новой, лондонской порции похождений знаменитой «божественной сучки», пишущей под характерным псевдонимом Кэтрин Вульф. Теперь, правда, она забросила излюбленный ножик для колки льда и перешла к химиотерапевтической возгонке градуса риска, однако суть осталась прежней: основной инстинкт – это инстинкт игры, игры с жизнью, смертью и всем остальным, хотя остальное в сравнении с первыми двумя…
Конечно 1 раз стоит посмотреть но не больше и не обязательно в кинотеатре. Шерен нисколько не сексуальна. Только в одном эпизоде,там где на стуле сидела. А так все равно видны старые руки,морщины у глаз и на шеи.
Честно говоря не поняли этот фильм(настолько он перегружен)
Всмысле концовку,кто убийца то оказвлся?
Удивляет тот факт, что некоторым неясно, кто убийца :0, как можно не понять?
Фильм замечательно показывает, как нормальные умные люди идут на самые примитивные манипуляции отмороженного человека, и как немного в среднем человеке воли в жизни.
И от этого грустно.
И даже несколько страшно - особенно, когда прикинешь ситуацию встречи с таким человеком. Не пробирает?
В этом плане - если удастся прочувствовать характер - фильм потрясающий.
Главная героиня - просто манифест какой-то, новая Лилит. Достойный флагман идеи сверх-женщины. Думаю, дамам, увлекающимися идеями о пользе стервозности - полезная иллюстрация, куда можно придти.
Авторизация по e-mail