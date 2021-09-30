Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Нил Мэскелл
Нил Мэскелл
Neil Maskell
О персоне
Фильмография
Новости
Нил Мэскелл
Neil Maskell
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Биография Нила Мэскелла
Родился в 1976 году. Лондон, Англия, Великобритания.
Развернуть
Фильмография Нила Мэскелла
С Новым годом, Колин Бёстед
драма
2018, Великобритания
6.0
Невидимка
триллер
2017, США
6.0
Открытые окна
триллер
2013, Испания
6.0
Список смертников
ужасы, триллер, драма
2012, Великобритания
6.0
Фанаты
криминал, драма
2004, Великобритания
8.0
Глухой пролет
драма, комедия
2004, Канада / Великобритания
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Дэвид Теннант сыграет главную роль в сериале об отравлении бывшего сотрудника КГБ и ФСБ Александра Литвиненко
За проект отвечает один из создателей «Люпена».
Написать
30 сентября 2021 17:07
Все новости
Related video
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов