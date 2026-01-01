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Нил Мэскелл
Нил Мэскелл Neil Maskell
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Нил Мэскелл

Neil Maskell

Дата рождения
1 января 1976
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Комедийный актёр

Биография Нила Мэскелла

Родился в 1976 году. Лондон, Англия, Великобритания.

Популярные фильмы

Острые козырьки 8.7
Острые козырьки (2013)
Трудности воспитания 8.0
Трудности воспитания (2015)
Утопия 8.0
Утопия (2013)

Фильмография Нила Мэскелла

Единственный свидетель
Единственный свидетель
драма, криминал 2026, Великобритания
Взлом 7.2
Взлом
драма, мини-сериал 2025, Великобритания
Прямой круг 7.6
Прямой круг Straight Circle
комедия 2025, США
Захваченный рейс 7.9
Захваченный рейс
триллер 2023, США
Литвиненко 7.1
Литвиненко
драма 2022, Великобритания
Осведомитель 7.1
Осведомитель Klokkenluider
комедия, триллер 2022, Великобритания
Интергалактик 4.5
Интергалактик
драма, боевик, фантастика 2021, Великобритания
Центральный Багдад 7.2
Центральный Багдад
драма, криминал, триллер 2020, Великобритания
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Новости о Ниле Мэскелле
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