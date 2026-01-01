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Нил Мэскелл
Neil Maskell
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Персоны
Нил Мэскелл
Нил Мэскелл
Neil Maskell
Дата рождения
1 января 1976
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Биография Нила Мэскелла
Родился в 1976 году. Лондон, Англия, Великобритания.
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Популярные фильмы
8.7
Острые козырьки
(2013)
8.0
Трудности воспитания
(2015)
8.0
Утопия
(2013)
Фильмография Нила Мэскелла
Единственный свидетель
драма, криминал
2026, Великобритания
7.2
Взлом
драма, мини-сериал
2025, Великобритания
7.6
Прямой круг
Straight Circle
комедия
2025, США
7.9
Захваченный рейс
триллер
2023, США
7.1
Литвиненко
драма
2022, Великобритания
7.1
Осведомитель
Klokkenluider
комедия, триллер
2022, Великобритания
4.5
Интергалактик
драма, боевик, фантастика
2021, Великобритания
7.2
Центральный Багдад
драма, криминал, триллер
2020, Великобритания
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