Награды и номинации фильма Основной инстинкт 2: Жажда риска

Награды и номинации фильма Основной инстинкт 2: Жажда риска 2006

Худший фильм
Победитель
Худшая женская роль
Победитель
Худший сценарий
Победитель
Худший сценарий
Победитель
Худший сиквел, ремейк или плагиат
Победитель
Худший режиссер
Номинант
 Худшая мужская роль второго плана
Номинант
 Худшая мужская роль второго плана
Номинант
 Худшая экранная пара
Номинант
