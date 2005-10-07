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Большая жратва, 2005

2005 / США
5.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

В ресторане «Шенаниганс» обеденная смена. Дэн, невежественный хозяин заведения, назначает 22-летнего Митча официантом-стажером в пару к Монти, ловкому болтуну, который гоняется за девушками на одну ночь. Дин, официант, которому тоже 22 года, чувствует, что жизнь проходит мимо него. Дэн предлагает ему должность помощника менеджера и дает ему время до полуночи, чтобы решиться. У других официантов, поваров и парней из автобусов есть свои проблемы и характеры. Бишоп, мойщик посуды, – их советник. Во время этой смены Монти может чему-то научиться, Дин принимает сложное решение, Дэн бегает за несовершеннолетней хостес, клиенты получают свои десерты, а последнее слово остается за Митчем.

  • Ресторан «Шенаниганс» в реальности был переоборудованным рестораном «Бенниганс». С тех пор его отремонтировали, и теперь это розничный магазин Verizon Wireless. 
  • «Иностранные» гости в баре говорят по-немецки с австрийским акцентом, и парень говорит: «Вы видели блондинку? Это невероятно, у нее великолепная грудь!»
  • Дэйн Кук импровизировал все диалоги и имя своего персонажа. Сценария у него вовсе не было, учитывая его общее экранное время около трех минут, что является камео. 
  • Сценарист и режиссер фильма Роб Маккитрик до написания сценария три года работал в настоящем сетевом ресторане недалеко от центра Орландо.

Взгляд на ресторанную индустрию изнутри. Причем, не самый аппетитный взгляд...

 

Дин работает официантом в крупном ресторане уже четыре года. Он ни разу не задавался вопросом о том, насколько хорошо он устроился, пока не узнал, что его однокашник все эти годы делал сногсшибательную карьеру в крупной корпорации. Поэтому, когда появляется стажер Митч, Дин начинает его обучения не только со знакомства с многочисленным и сумасбродным коллективом, но и с обучения тому, как отомстить обеспеченным посетителям ресторана за классовое неравенство.

5.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2005
Премьера в России 22 декабря 2005
Премьера в мире 7 октября 2005
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Централ Партнершип
Бюджет $3 000 000
Режиссер
Роб МакКиттрик
В ролях
Райан Рейнольдс
Райан Рейнольдс
Анна Фэрис
Анна Фэрис
Джастин Лонг
Джастин Лонг
Луис Гусман
Луис Гусман
Чи МакБрайд
Чи МакБрайд
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Большая жратва 2 постера
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