Большая жратва, 2005

В ресторане «Шенаниганс» обеденная смена. Дэн, невежественный хозяин заведения, назначает 22-летнего Митча официантом-стажером в пару к Монти, ловкому болтуну, который гоняется за девушками на одну ночь. Дин, официант, которому тоже 22 года, чувствует, что жизнь проходит мимо него. Дэн предлагает ему должность помощника менеджера и дает ему время до полуночи, чтобы решиться. У других официантов, поваров и парней из автобусов есть свои проблемы и характеры. Бишоп, мойщик посуды, – их советник. Во время этой смены Монти может чему-то научиться, Дин принимает сложное решение, Дэн бегает за несовершеннолетней хостес, клиенты получают свои десерты, а последнее слово остается за Митчем.