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Красавчик Красавчик
Киноафиша Фильмы Красавчик Отзывы о фильме «Красавчик»
Keinohrhasen Красавчик 2007 / Германия
7.8 Оцените
86 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Красавчик»

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длорпло 2 апреля 2015, 12:51
это вроде этот фильм в нарезках клипа Apologize
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Олечка--2008 2 апреля 2015, 12:51
Фильм не впечатлил...✊ даже можно сказать, РАЗОЧАРОВАЛ...

Конечно все ждали от этого режиссера гораздо большего!

Его предыдущий фильм "Босиком по мостовой" с тем же почти составом актеров, просто супер!!!!

Этот фильм далеко не шедевр, очень банальный бедный сюжет,скучноватый,высосанный из пальца....

Вообщем фильм

Из ряда таких,которые ничего не оставляют ни в голове, ни в сердце!✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Matiza 2 апреля 2015, 12:51
Что не говорите, а все равно мне фильм понравится!=) Есть неплохие шутки, а это уже здорово в наше время для комедий. Конечно, не шедевр, но для того чтобы расслабиться, достаточно.😂
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
irinycik 2 апреля 2015, 12:51
Мне фильм очень понравился :)) Тил Швайгер как всегда супер ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Дишечка 2 апреля 2015, 12:51
ну просто нет слов!

Сходите - не пожалеете!!!!!!!!!!

Обязательно куплю его на диске в домашнюю коллекцию!

Все так естественно, без фальши! и настолько правдивы многие вещи...

короче фильм достоин восхищения!

Тиль как всегда молодец!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Дишечка 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Олечка--2008, 09/08/2008 - 17:50:37):Его предыдущий фильм "Босиком по мостовой" с тем же почти составом актеров, просто супер!!!!



очень интересно!

это с каким это тем же составом? например?

я смотрела Босиком по мостовой, и по-моему девушка сморозила чушь из серии "лишь бы сказать"
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Персик 2 апреля 2015, 12:51
В режиссуре Тиля Швайгера существует индавидуальная манера, совершенно не похожая на обычное клеше американских мелодрам. недавно посмотрела "белый медведь" и "босиком по мостовой", выявила отличительные черты. Очередная его работа - фильм "красавчик" (в оригинале "безухий заяц") -замечательная, можно и поржать от души и поплакать в определённые моменты. Некоторые диалоги и сцены сексуального характера давольно узконаправленные и утрированные, признаюсь секс в фильме разочаровал, всё таки хотелось увидеть красивую любовь между главными героями, а не оставляющие непонятно-неприятный осадок кадры со второстепенным персонажем. но общая атмосфера и финал фильма безусловно заставляют проникнуться переживаниями а порой и просто курьёзами, сопровождающими героев на пути от неприятия к взаимной любви.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Соловей 2 апреля 2015, 12:51
Фильм откровенныое дешевое дерьмо. Безумно нудный, тяжело было заставить себя не уйти на середине сеанса. Сюжет предскадуемый. Главная героиня - урод. Еще бы куда ни шло, превратись она из Золушки в красавицу в финале. Слишком много откровенных сцен, все бы ничего, но контраст слишком высок на фоне умилительных сцен быта в детском саду. Лудо уж чересчур метросексуален.

Не тратьте время, не ходите на этот "шедевр".

Снимать порно у немцев получается гораздо лучше.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ромин 2 апреля 2015, 12:51
Фильм пошлый,абсолютно нелогичный и безнравственный ,для недалеких ,качающих риньдиньдинь на телефон,в паленых розовых D&G ,имеющих ники типа сладкий ангелоффек вконтакте,угарающих над сериалом счастливы вместе,говорящих слова типа:ништяк,кул,прикол,мобильник.



Сюжет такой:у...ще и красавчик.Героиня и вправду страшная,причем по ходу фильма в лебедя она не превращается,а наоборот с каждым эпизодом вызывает все более отрицательные эмоции.Герой -метросекс,с легкостью пердолит всех встречных. И все вроде бы ясно,встретив ее , он должен бы остепениться.Однако,после всего показанного их совместного времяпровождения,герой забывает приходить к ней на свидания,вместо этого показывают ,как он делает кунилингус бледям,они засыпают,он расстроенный делится этим с Ней и ее подругой,на что ему проводят воспитательные беседы,как надо лизать.

Весь юмор ниже пояса:как она стеснительно писает при нем,не сумев закрыть дверь туалета,он трахает родителей детей детского сада.



Никогда бы не стал писать комментарии к какому либо фильму,поразило такое количество восхищенных

этим шедевром.

Поразило до раздражения,прямо хочется взять и набить морду,ничего не объясняя,кто восторженно ржал,смотря эту по...ь.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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