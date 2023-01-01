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Скоро в прокате "Заговор дьявола"
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О персоне
Фильмография
Аника Деккер
Anika Decker
Киноафиша
Персоны
Аника Деккер
Аника Деккер
Anika Decker
Дата рождения
1 августа 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Марбург, Германия
Популярные фильмы
Красавчик
(2007)
7.8488374
Красавчик 2
(2009)
7.4390244
СМС для тебя
(2016)
6.5
Фильмография Аника Деккер
Жанр
Все
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2022
2016
2009
2007
Все
4
Фильмы
4
Режиссер
1
Сценарист
3
3.6
Любовные штучки
Liebesdings
комедия, мелодрама
2022, Германия
6.5
СМС для тебя
SMS für Dich
мелодрама
2016, Германия
7.4
Красавчик 2
Zweiohrküken
комедия, мелодрама
2009, Германия
Смотрите на
7.8
Красавчик
Keinohrhasen
мелодрама, комедия
2007, Германия
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