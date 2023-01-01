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Аника Деккер
Аника Деккер Anika Decker
Киноафиша Персоны Аника Деккер

Аника Деккер

Anika Decker

Дата рождения
1 августа 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Марбург, Германия

Популярные фильмы

Красавчик
Красавчик (2007)
7.8488374
Красавчик 2
Красавчик 2 (2009)
7.4390244
СМС для тебя
СМС для тебя (2016)
6.5

Фильмография Аника Деккер

Жанр
Год
Все 4 Фильмы 4 Режиссер 1 Сценарист 3
Любовные штучки 3.6
Любовные штучки Liebesdings
комедия, мелодрама 2022, Германия
СМС для тебя 6.5
СМС для тебя SMS für Dich
мелодрама 2016, Германия
Красавчик 2 7.4
Красавчик 2 Zweiohrküken
комедия, мелодрама 2009, Германия
Красавчик 7.8
Красавчик Keinohrhasen
мелодрама, комедия 2007, Германия
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