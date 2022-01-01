Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джулиан Райнд-Татт
Джулиан Райнд-Татт
Julian Rhind-Tutt
О персоне
Фильмография
Джулиан Райнд-Татт
Julian Rhind-Tutt
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
20 июля 1968
Возраст
54 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
183 см
Биография Джулиана Райнд-Татта
Развернуть
Фильмография Джулиана Райнд-Татта
Восставший: Одержимость
ужасы, фантастика, боевик
2019, Великобритания
3.0
Убить короля
исторический, драма
2003, Великобритания / Германия
5.0
Лара Крофт - Расхитительница гробниц
боевик, фэнтези, приключения
2001, Великобритания / США / Германия / Япония
5.0
В июле 1916: Битва на Сомме
драма, военный
1999, Франция / Великобритания
6.0
Все фильмы
Related video
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»