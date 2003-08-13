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Poster of Freddy vs. Jason
6.6
Kinoafisha Films Freddy vs. Jason
6.6

Freddy vs. Jason

, 2003
Freddy Vs. Jason
USA / Action, Horror / 18+
Poster of Freddy vs. Jason
6.6

Cast

Ken Kirzinger
Jason
Monica Keena
Lori
Jason Ritter
Jason Ritter
Will
Chris Marquette
Chris Marquette
Linderman
Katharine Isabelle
Katharine Isabelle
Gibb
Brendan Fletcher
Brendan Fletcher
Mark
Lochlyn Munro
Lochlyn Munro
Deputy Stubbs
Tom Butler
Dr. Campbell
Robert Englund
Robert Englund
Freddy
Kelly Rowland
Kia
Director Ronny Yu
Writer Wes Craven, Victor Miller, Damian Shannon, Mark Swift
Composer Graeme Revell
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 2003
World premiere 13 August 2003
Release date
5 December 2003 Russia КАРО Премьер 18+
9 October 2003 Argentina
23 October 2003 Australia
21 November 2003 Austria
5 November 2003 Bahrain
4 December 2003 Belarus
12 November 2003 Belgium
31 October 2003 Brazil
15 August 2003 Canada
30 October 2003 Chile
31 October 2003 China
26 September 2003 Colombia
7 November 2003 Denmark
10 December 2003 Egypt
26 October 2003 Finland
29 October 2003 France
20 November 2003 Germany
15 August 2003 Great Britain
29 August 2003 Iceland
6 August 2004 India
5 March 2004 Indonesia
15 August 2003 Ireland
28 August 2003 Israel
10 October 2003 Italy
18 October 2003 Japan
5 November 2003 Kazakhstan
9 October 2003 Lebanon
19 September 2003 Mexico
1 October 2003 Netherlands
28 November 2003 New Zealand
24 October 2003 Panama
9 January 2004 Paraguay
25 September 2003 Peru
12 November 2003 Philippines
31 October 2003 Portugal
15 August 2003 Puerto Rico
18 September 2003 Singapore
24 October 2003 South Africa
27 August 2004 South Korea
10 October 2003 Spain
30 October 2003 Switzerland
23 January 2004 Taiwan
5 September 2003 Thailand
26 March 2004 Turkey
10 October 2003 UAE
12 December 2003 Ukraine
9 January 2004 Uruguay
3 December 2003 Venezuela
MPAA R
Budget $30,000,000
Worldwide Gross $116,643,421
Production New Line Cinema, Avery Pix, British Columbia Hydro Authority
Also known as
Freddy vs. Jason, Freddy contra Jason, Freddy contre Jason, Фредди против Джейсона, 邪恶交锋之砍尽杀绝, 鬼王再生, A Nightmare on Elm Street 8, A Nightmare on Elm Street 8: Freddy vs. Jason, A Nightmare on Elm Street and Friday the 13th, A Nightmare on Friday the 13th, Cuộc Chiến Ác Nhân, Freddi gegn Jason, Freddy dae Jason, Freddy enantion Jason, Freddy ja Jason, Freddy Jason'a Karşı, Freddy kontra Jason, Freddy Krueger Versus Jason Voorhees, Freddy proti Jasonovi, Freddy protiv Jasona, Freddy versus Jason, Freddy vs Jason, Fredi protiv Džejsona, Fredijs pret Džeisonu, Fredis prieš Džeisoną, Friday the 13th Part 11, Friday the 13th Part 11: Freddy vs. Jason, Friday the 13th Part XI, Friday the 13th Part XI: Freddy vs. Jason, Furedi VS Jeison, FvJ, Pardi nigd Jason, Φρέντυ εναντίον Τζέισον, Фредді проти Джейсона, Фреди срещу Джейсън, フレディVSジェイソン, 佛莱迪大战杰森, 佛莱迪大战杰森之开膛破肚, 佛萊迪大戰傑森之開膛破肚, 十三号星期五半夜鬼上床, 猛鬼街8, Friday the Thirteen XI: Freddy vs Jason

Film rating

6.6
Rate 11 votes
5.8 IMDb
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Updated 26 August 2024
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soundtrack Freddy vs. Jason

Quotes

[first lines]
Freddy Krueger [Narrating] My children... from the very beginning, it was the children who gave me my power. The Springwood Slasher, that's what they called me. My reign of terror was legendary. Dozens of children would fall by my blades. Then the parents of Springwood came for me, taking justice into their own hands. When I was alive, I might have been a little naughty. But after they killed me, I became something much, much worse. The stuff nightmares are made of. The children still feared me, and their fear gave me the power to invade their dreams, and that's when the fun REALLY began. Until they figured out a way to forget about me. To erase me completely. Being dead wasn't a problem, but being forgotten, now that's a BITCH. I CAN'T COME BACK IF NOBODY REMEMBERS ME! I CAN'T COME BACK IF NOBODY'S AFRAID! I had to search the bowels of Hell. But I found someone. Someone who'll make 'em remember. He may get the blood, but I'll get the glory, and that fear is my ticket home.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Interesting facts

James Wan had initially been attached to helm Freddy vs. Jason (2003), but by then he was already committed to direct Saw (2004) and was otherwise tied up with other film projects.

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