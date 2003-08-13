|5 December 2003
|Russia
|КАРО Премьер
|18+
|9 October 2003
|Argentina
|23 October 2003
|Australia
|21 November 2003
|Austria
|5 November 2003
|Bahrain
|4 December 2003
|Belarus
|12 November 2003
|Belgium
|31 October 2003
|Brazil
|15 August 2003
|Canada
|30 October 2003
|Chile
|31 October 2003
|China
|26 September 2003
|Colombia
|7 November 2003
|Denmark
|10 December 2003
|Egypt
|26 October 2003
|Finland
|29 October 2003
|France
|20 November 2003
|Germany
|15 August 2003
|Great Britain
|29 August 2003
|Iceland
|6 August 2004
|India
|5 March 2004
|Indonesia
|15 August 2003
|Ireland
|28 August 2003
|Israel
|10 October 2003
|Italy
|18 October 2003
|Japan
|5 November 2003
|Kazakhstan
|9 October 2003
|Lebanon
|19 September 2003
|Mexico
|1 October 2003
|Netherlands
|28 November 2003
|New Zealand
|24 October 2003
|Panama
|9 January 2004
|Paraguay
|25 September 2003
|Peru
|12 November 2003
|Philippines
|31 October 2003
|Portugal
|15 August 2003
|Puerto Rico
|18 September 2003
|Singapore
|24 October 2003
|South Africa
|27 August 2004
|South Korea
|10 October 2003
|Spain
|30 October 2003
|Switzerland
|23 January 2004
|Taiwan
|5 September 2003
|Thailand
|26 March 2004
|Turkey
|10 October 2003
|UAE
|12 December 2003
|Ukraine
|9 January 2004
|Uruguay
|3 December 2003
|Venezuela
James Wan had initially been attached to helm Freddy vs. Jason (2003), but by then he was already committed to direct Saw (2004) and was otherwise tied up with other film projects.