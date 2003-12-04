«Фредди против Джейсона»: Рецензия Киноафиши

Ура! То, о чем так долго говорило, о чем веками мечтало прогрессивное человечество, – свершилось. Встретились два прекрасных, два настоящих человека, двое величайших гуманистов нашего времени: Фредди Крюгер, добрый гений и ангел-хранитель улицы Вязов, и Джейсон Вурхиз, альтернативный Дед Мороз/Санта-Клаус, приходящий в пятницу, 13-го. Долго, слишком долго они несли свет и радость миру поодиночке, каждый даря людям счастье в своем тихом маленьком уголке; но теперь они решили соединить свои усилия, дабы утешить сирых, ободрить скорбящих и дабы всякий верующий в них имел жизнь (точнее, смерть) вечную, а жизнь (точнее, смерть) вечная имела бы его. Итак, слушайте, дети, рождественскую историю, ибо скоро у нас что?.. правильно, скоро у нас Рождество. У нас Рождество, а у вас – наоборот: успение. Жил да был, стало быть, добрый дядюшка Фредди, который приходил к маленьким деткам и смотрел, что же у них такое интересное внутри. Но злые родители предали дядюшку Фредди суду инквизиции, и взошел дядюшка Фредди на костер. Однако любовь его к малым отрокам и отроковицам была столь велика, что не оставил он их своим попечением, но бестелесно воскрес и начал посещать их в их снах, ибо не у всех еще изучил богатое внутреннее содержание. Эту часть сказки вы все, конечно же, знали. А вот ее продолжение, столь же прекрасное и удивительное, сколь и начало. Прошли годы, и в родном городке все забыли дядюшку Фредди, и на имя его наложили суровый запрет, и всех юных созданий, видевших во сне дядюшку, изолировали в приюте для умалишенных. И исчез из города страх, а страх, гласит Писание, есть начало премудрости. И стал слабым дядюшка Фредди, ибо никто его больше не боялся. И тогда явился он во сне Джейсону, мирно отдыхавшему под землей, и голосом его, Джейсона, обожаемой мамочки велел ему идти на улицу Вязов и наказать непослушных детей. Ибо стали дети на улице Вязов невоздержны на язык, и предали себя зеленому змию, и воскуряли терпкую траву к небесам, и употребляли друг друга денно и нощно по собственному разумению. И восстал Джейсон из-под корней старинного древа, и отряхнул с лица своего следы многолетнего разложения, и надел хоккейную маску, и препоясался большим тесаком, и пошел на улицу Вязов наставлять детей на узкий путь послушания и добродетели. И оказались милые деточки в ежовых рукавицах сих мудрых и непреклонных наставников: пока Фредди чудотворствовал и проповедовал в царстве снов, Джейсон воспитывал средь бела дня. И наказал Джейсон многих непослушных детей: кого мечом, кого тесаком, кого дубиною, а кого – остро заточенным колом. И вышло так, что некого стало дядюшке Фредди учить уму-разуму, потому что Джейсон всех уже научил. (Здесь следует заметить, что Ронни Ю хотя бы отчасти, но все-таки разбавил одномерный сценарий, вынашивавшийся аж с 1987 года, пародийным «черным» юмором, хотя и не до такой степени, как Том МакЛоклин, превративший шестую часть «Пятницы, 13-го» в откровенное издевательство над первыми пятью.) И рассердился дядюшка Фредди, и явился Джейсону во сне, и стали биться они меж собою за право творить добро. И пока бились, не заметили, как перешли в реальный мир, но и в сем мире не окончили свои труды, а лишь воспламенили святую распрю с еще большею силою. Попутно же, отсекая друг другу все лишнее, не забывали два великих человеколюбца и о своих педагогических обязанностях. Пока Джейсон укрощал подростков порочных и строптивых (одному даже голову повернул на 180 градусов, дабы расширить его кругозор), Фредди являлся благочестивым юнцам и юницам. Такова была Лори (она же Моника Кина, в 1996 году даже побывавшая у Майкла Кона Белоснежкой в его одноименной киносказке), и таковы были Уилл, суженый ее, и Марк. Уилл и Марк специально бежали из психлечебницы, чтобы немного подготовить детей к пришествию дядюшки Фредди, но дядюшка решил подготовить всех сам. А юноше Марку украсил лицо симметричными рождественскими узорами и на спине его рельефными буквами вывел: «Freddy is back» (исходя из этого, можно заключить, что Фредди Крюгер – не кто иной, как инкарнация святого Арнольда, однажды сказавшего: «I’ll be back»). И решили дети, что нужно выбирать меньшее из двух благ, и выбрали Джейсона, ибо сей отшельник изливал свои милости лишь на берегах Хрустального озера, в то время как Фредди сеял разумное, доброе и вечное повсеместно, и не было нигде возможности укрыться от его героического энтузиазма. И так прилепились дети к Джейсону, что одна девица даже сделала ему искусственное дыхание (вот ради этого кадра стоило снять все «Кошмары на улице Вязов» и все «Пятницы, 13-е», и ради одного этого кадра стоит пойти в кино, а потом купить себе кассету и пересматривать эту сцену в самые романтические минуты своей жизни). Засим дядюшка Фредди обратил лице свое к Уиллу и Лори и уж совсем было собрался провести с ними воспитательную беседу, как их негроамериканская подружка стала выкрикивать в адрес дядюшки разные безнравственные оскорбления и даже назвала его «гомосеком в шляпе». «Надо же, черненькая», – весело отозвался Фредди и томно повел когтями, предвкушая дидактическое разнообразие. Но стоявший позади негроамериканки Джейсон не смог вытерпеть оскорблений, нанесенных его лучшему другу, и перекомпоновал составные части чернокожего тела в новом порядке: впрочем, так вышло даже красивее. А потом… Ну, что было потом, милые дети, я расскажу вам как-нибудь в другой раз. А пока закрывайте глазки… Баю-баюшки-баю… Баю-бай… By-by… forever… Vlad Dracula