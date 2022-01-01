Кэтрин Изабель родилась 2 ноября 1981 года в Ванкувере в Канаде. Её отец — прославленный в профессиональных кругах художник-постановщик, а мать – писательница и продюсер. У Изабель есть брат и сестра. В восемь лет Кэтрин исполнила свою первую роль, сыграв в сериале «Секретный агент Макгайвер». Она продолжила сниматься, играя эпизодические роли в сериалах и фильмах. Кэтрин неоднократно оказывалась на одних съемочных площадках вместе со своими родственниками: вместе со своим братом Джошуа она появилась в фильмах «Холодный фронт» и «Последняя зима», а также работала над сериалом «Секретные материалы», в создании которого участвовал ее отец Грэм.

Первой заметной работой на большом экране для нее стала роль Линдси Кларк в детективном триллере «Непристойное поведение», вышедшем в 1998 году. Популярности молодой актрисе добавила роль Джинджер в серии канадских фильмов ужасов, возникшей после премьеры «Оборотня».

У актрисы есть много международных кинонаград и номинаций за исполнение ролей в сериалах и кино. В фильмографии Кэтрин уже более ста ролей. Актриса не теряет своего интереса к профессии и продолжает активно сниматься. Преимущественно она исполняет роли в фильмах ужасов и триллерах, но Кэтрин расширяет свой актёрский диапазон благодаря таланту и мастерству.