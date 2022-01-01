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Кэтрин Изабель

Katharine Isabelle
Кэтрин Изабель
Кэтрин Изабель Katharine Isabelle
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Дата рождения
2 ноября 1981
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Место рождения
Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
Рост
165 см
Биография Кэтрин Изабель

Кэтрин Изабель родилась 2 ноября 1981 года в Ванкувере в Канаде. Её отец — прославленный в профессиональных кругах художник-постановщик, а мать – писательница и продюсер. У Изабель есть брат и сестра. В восемь лет Кэтрин исполнила свою первую роль, сыграв в сериале «Секретный агент Макгайвер». Она продолжила сниматься, играя эпизодические роли в сериалах и фильмах. Кэтрин неоднократно оказывалась на одних съемочных площадках вместе со своими родственниками: вместе со своим братом Джошуа она появилась в фильмах «Холодный фронт» и «Последняя зима», а также работала над сериалом «Секретные материалы», в создании которого участвовал ее отец Грэм.

Первой заметной работой на большом экране для нее стала роль Линдси Кларк в детективном триллере «Непристойное поведение», вышедшем в 1998 году. Популярности молодой актрисе добавила роль Джинджер в серии канадских фильмов ужасов, возникшей после премьеры «Оборотня».

У актрисы есть много международных кинонаград и номинаций за исполнение ролей в сериалах и кино. В фильмографии Кэтрин уже более ста ролей. Актриса не теряет своего интереса к профессии и продолжает активно сниматься. Преимущественно она исполняет роли в фильмах ужасов и триллерах, но Кэтрин расширяет свой актёрский диапазон благодаря таланту и мастерству.

Интересные факты о Кэтрин Изабель
  • Актриса всегда использует дублершу для съёмок откровенных сцен.
  • В 2004 году Кэтрин проходила прослушивание в фильм «Авиатор», но провалила его из-за волнения, связанного с восхищением Мартином Скорсезе и Леонардо ДиКаприо.
  • Она боится пауков и вида настоящей крови, несмотря на то, что играла во многих фильмах ужасов.
  • В 2003 году Кэтрин на некоторое время впала в кому и была подключена к аппарату вентиляции легких. Это осложнение было вызвано вирусной инфекцией.
  • У её отца Грэма Мюррея есть две премии «Эмми» за спецэффекты в «Секретных материалах».
  • Кэтрин имеет титул «Королева крика».
Фильмография Кэтрин Изабель
Ночь анимированных мертвецов
Ночь анимированных мертвецов
анимация, ужасы 2021, США
4.0
Обратный отсчёт
Обратный отсчёт
боевик, криминал, мистика 2016, США
4.0
Как организовать оргию в небольшом городке
Как организовать оргию в небольшом городке
комедия 2015, Канада
5.0
Не вижу зла 2
Не вижу зла 2
ужасы 2014, США
4.0
Кинороман
Кинороман
комедия, драма, мелодрама 2013, Канада
5.0
Отмороженные
Отмороженные
комедия 2012, Канада
4.0
Американская Мэри
Американская Мэри
драма, ужасы 2012, Канада
6.0
Ярость
Ярость
драма, боевик 2009, Германия / Канада
6.0
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