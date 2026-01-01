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Фильмография
Моника Кина
Monica Keena
Киноафиша
Персоны
Моника Кина
Моника Кина
Monica Keena
Дата рождения
28 мая 1979
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Цвет глаз
голубой
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
8.3
Красавцы
(2004)
7.3
Пока ты спал
(1995)
6.8
Говорящая с призраками
(2005)
Фильмография Моника Кина
4.9
Последствия
Aftermath
ужасы
2014, США
5.2
Ночь демонов
Night of the Demons
ужасы
2010, США
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.8
Говорящая с призраками
драма, фэнтези
2005, США
5.4
Крутой и цыпочки
Man of the House
комедия, криминал
2005, США
8.3
Красавцы
драма, комедия
2004, США
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
6.6
Фредди против Джейсона
Freddy Vs. Jason
боевик, ужасы
2003, США
Рецензия
5.9
Преступление + наказание
Crime + Punishment in Suburbia
драма, триллер
2000, США
6.7
Белоснежка: Страшная сказка
Snow White: A Tale of Terror
ужасы, фэнтези
1997, США
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