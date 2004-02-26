«Вердикт за деньги»: Рецензия Киноафиши

Вообще-то не совсем понятно, почему российские прокатчики вдруг в последний момент передумали и сменили название фильма, вместо первоначально планировавшегося и точно следующего оригиналу «Сбежавшего жюри» выставив в титрах «Вердикт за деньги». Но, как бы там ни было, теперь и мы можем посмотреть экранизацию очередного романа Джона Гришема, одного из самых популярных американских беллетристов. Правда, на этот раз сценаристы довольно сильно изменили сюжет: вместо табачной компании, против которой выставляют иск потерпевшие граждане, в фильме фигурирует компания оружейная. Из пистолета производства этой фирмы за два года до описываемых событий в Нью-Орлеане были застрелены одиннадцать человек и еще пятеро тяжело ранены. Такая замена очень даже неслучайна и имеет вполне концептуальный характер: ведь если верить цифрам, приводимым в фильме, ежегодно от американского оружия в США погибают 30 000 человек, 100 000 оказываются искалечены, а в карманах производителей этой продукции оседает два миллиарда долларов. Пожалуй, лучше всего резюмирует суть «Вердикта» выкрик одного из активистов пацифистского движения, пробравшегося в зал суда: «Страна пытается покончить с собой, а вы хотите дать ей в руки оружие». Ход судебного процесса, который, собственно, и составляет интригу, тоже начинен множеством концептуальных фишек. Адвокат оружейников Рэнкин Фитч (Джин Хэкмен) облачен во все черное, ездит в черном лимузине и преисполнен цинизма и «черного» юмора; набрав себе команду из специалистов по слежке, подслушивающим устройствам, физическому устранению неугодных и т. п., он не брезгует ни подкупом, ни шантажом. Характерно, что Фитч терпеть не может демократов: в современной Америке именно Демократическая партия часто оказывается прибежищем представителей разнообразных меньшинств, борцов за гражданские права, сторонников свертывания военных программ и пр. (Голливуд почти поголовно, за исключением разве что Шварценеггера, входит в электорат демократов.) Правда, Фитч терпеть не может и верующих (в данном случае баптистов), что не очень-то согласуется с традиционалистским духом Республиканской партии, зато психологически весьма достоверно. Главный противник Фитча – Уэнделл Рор (Дастин Хоффман), адвокат вдовы одного из убитых, возбудившей иск против оружейной компании, – напротив, одет в светлый костюм (недорогой и слегка помятый, что разительно отличает его от Фитча, скрывающего волчью суть под шкурой элегантности), ездит на светлом авто, окружен лишь парой помощников и ведет дело, отталкиваясь не столько от приземленных обстоятельств, сколько от своей бесспорной нравственной чуткости. Разумеется, в суде на нравственности далеко не уедешь (по этому поводу – отличная реплика Фитча, вошедшего в зал заседаний: «Мебельный лак, дешевый одеколон, потные тела»), поэтому авторы подбрасывают еще одну фишку: зло можно победить лишь силой и хитростью, но никак не буквой закона. Для этой цели в картине очень быстро появляется третья сила, цели которой оказываются совсем не таковы, какими они декларируются вначале… Из последних фильмов Гэри Фледера («Пришелец», «Не говори ни слова») «Вердикт за деньги» снят наиболее традиционно: камера не столь быстра и эксцентрична, монтаж не столь резок, мизансцены не столь пронзительны. Однако, безусловно, это добротное кино с выверенным сюжетом, убедительно экспрессивной манерой съемки и отлично знающими свое дело актерами. Vlad Dracula