«Луни Тьюнз: Снова в деле»: Рецензия Киноафиши

Лавры Кролика Роджера – точнее, лавры его создателей – до сих пор многим в Америке не дают покоя. Со времен блестящей земекисовской экранизации романа Гэри Вульфа была произведена не одна попытка совместить людей и мультяшек в одном мире, в одной гибридной реальности: «Луни Тьюнз: Снова в деле» – очередной марш-бросок на эту странную территорию. На сей раз главными героями выступают креатуры Warner Bros. – кролик Багз Банни и безумный черный селезень Даффи Дак, острословы и весельчаки, легко переигрывающие на мультфронте бесцветно-карамельную диснеевскую команду во главе со знаменитым, но жутко скучным Микки Маусом. Багз и Даффи встревают в ерническую шпионскую историю с поисками волшебного алмаза (целый букет намеков и цитат, начиная с дилогии «Роман с камнем» (Роберт Земекис) / «Жемчужина Нила» (Льюис Тиг) и заканчивая графоманской серией похождений Лары Крофт), на которую нанизываются пародийные зарисовки голливудского кинопроцесса. Начинается с того, что Даффи Дака увольняют из Warner Bros. в связи с изменением формата и утиной неконкурентоспособностью (вот такие людоедские слова и должны быть в рецензиях на детское кино, а не разное там сюсюканье про птичек и зверушек): как бы Даффи ни кривлялся, ему никогда не набрать и одной десятой рейтинга, имеющегося у Багза Банни, элегантно помешанного на морковке и интеллектуальном юморе. Несмотря на умоляюще-отчаянное утиное предложение вылизать задницы – в буквальном смысле слова – всему начальству корпорации, братья Уорнеры (их сыграли братья-близнецы Дэн и Дон Стэнтоны) приказывают вышвырнуть упрямца из студии. Немного погодя на улице оказывается и бывший охранник Warner Bros. Д. Дж. Дрейк (Брендан Фрейзер), случайно прыгнувший с небоскреба вместо Бэтмена. Вдвоем они заваливаются в квартиру отца Ди Джея – Дэмиена Дрейка (Тимоти Долтон), супершпиона, замаскировавшегося под актера, играющего супершпиона. Там два разгильдяя узнают правду и получают задание добыть алмаз «Голубая Обезьяна», обладающий способностью превращать людей в обезьян и обратно. Вся интрига, связанная с волшебным алмазом, настолько слаба и неорганична, что не вызвала интереса даже у детей, сидевших в зале, а вот некоторые моменты, сопровождающие основное действие, очень даже любопытны. Так, например, злодейской корпорации «Acme», пытающейся похитить алмаз, последний нужен для того, чтобы, превратив людей в обезьян, заставить их покупать товары вышеупомянутой фирмы. Если слегка расширить эту идею, переведя ее из сказочно-мультяшного в «реальный» план, перед нами – классическая левая критика потребительского постиндустриального общества в духе франкфуртской школы и Бодрийяра. Та же история – и с супермаркетом, который люди и мульты видят посреди пустыни: «Это что, – восклицает Багз Банни, – мираж или платная кинореклама?» Замечательно путешествие кролика и селезня по Лувру, где они, проникая внутрь картин, принимают структуру и форму, соответствующие тому или иному живописному стилю: так, в полотнах сюрреалистов Багз и Даффи становятся вязкими, размытыми, перетекающими в окружающие предметы, а в произведениях пуантилистов – распадаются на цветные точки, как бы превращаясь в результат сбоя пиксельной графики. Как всегда, прекрасен вислоухий поборник морковки, сыплющий афоризмами словно из рога изобилия. В его арсенале – неисчислимое множество шуток и афоризмов («Если вам не нравится кролик с накрашенными губами, то нам с вами не о чем разговаривать»), и вместе с Даффи они достойно осмеивают шпионскую тему, вовсю грезя о суперножницах для подстригания волос в носу и о взрывающихся бикини. К сожалению, разрыв между уровнем сюжета и уровнем сознания мультгероев – особенно Багза Банни – в фильме слишком велик (не в пользу сюжета, разумеется), так что даже неожиданный финальный кунштюк, меняющий смысл всей картины, остается совершенно незамеченным, будучи «проглочен» царящей в кадре пустой праздничной суетой. К тому же Джо Данте решил, видимо, утешиться шумным карнавалом после предыдущей своей сказочной киноистории – «Солдатиков» (1998), вышедших очень печальными и почти философскими. «Луни Тьюнз», конечно, не дотягивает ни до земекисовского «Кто подставил Кролика Роджера», ни до дантевских же «Гремлинов», но твердая и уверенная рука профессионала здесь, безусловно, чувствуется. Vlad Dracula