7.3
7.3

Итальянская работа

, 1969
The Italian Job
Великобритания / боевик, криминал, комедия / 18+
Постер фильма Итальянская работа
7.3

О фильме

Сразу после выхода из тюрьмы Чарли Крокер разработал гениальный план ограбления, который должен был стать преступлением столетия! С помощью короля преступного мира мистера Бриджера Чарли собирает звездную команду уголовников-профессионалов, которая безупречно «проворачивает дело». Банда Чарли на трех «мини-куперах» лихо угоняет четыре миллиона долларов прямо из-под носа туринских карабинеров. Но после того, как Чарли начинают преследовать полиция и мафия, герой понимает, что, оказывается, «смыться» с деньгами гораздо сложней, чем их заполучить!

В ролях

Майкл Кейн
Майкл Кейн
Ноэл Коуард
Бенни Хилл
Бенни Хилл
Раф Валлоне
Тони Бекли
Россано Брацци
Режиссер Питер Коллинсон
Сценарист Трой Кеннеди-Мартин
Композитор Куинси Джонс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1969
Премьера в мире 2 июня 1969
Дата выхода
2 октября 1969 Австралия
1 ноября 1969 Австрия 12
2 июня 1969 Великобритания
21 августа 1969 Германия
2 ноября 1969 Греция
29 августа 1969 Ирландия PG
17 сентября 1969 Нидерланды
2 октября 1969 Новая Зеландия
3 сентября 1969 США
2 июня 1969 Швеция 11
15 января 1970 Япония R15+
MPAA G
Бюджет $3 000 000
Сборы в мире $122 163
Производство Oakhurst Productions
Другие названия
The Italian Job, Faena a la italiana, Charlie staubt Millionen ab, L'or se barre, Dobar posao u Italiji, A Fuga, Az olasz meló, Az olasz munka, Brottsplats Italien, Den vilda biljakten, Den ville biljakten, Det riviga rånet, Herfeye Italiyayi, Italian Job, İtalyan Usulü Soygun, Jaf în stil Italian, Kẻ Phản Bội, Lúpež po taliansky, Maxi-job i mini-biler, Prácička v Itálii, Riehakas ryöstö, Sin vekt i gull, Um Golpe à Italiana, Um Golpe em Itália, Un colpo all'italiana, Un trabajo en Italia, Un treball a Itàlia, Włoska robota, Ληστεία αλά ιταλικά, Итальянская работа, Ограбление по-итальянски, Пограбування по-італійськи, इटालियन जॉब, ミニミニ大作戦（1969）, 大淘金

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 15 голосов
7.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
