Киноафиша Фильмы Золушка Награды и номинации мультфильма Золушка

Награды и номинации мультфильма Золушка 1950

Оскар 1951 Оскар 1951
Лучший звук
Номинант
 Лучшая песня к фильму
Номинант
 Лучшая песня к фильму
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1950 Венецианский кинофестиваль 1950
Special Jury Prize
Победитель
Special Jury Prize
Победитель
Golden Lion
Номинант
 Golden Lion
Номинант
Берлинале 1951 Берлинале 1951
Лучший мюзикл
Победитель
Лучший мюзикл
Победитель
Опрос аудитории: Большая бронзовая тарелка
Победитель
Опрос аудитории: Большая бронзовая тарелка
Победитель
Берлинале 2023 Берлинале 2023
«Поколение Кплюс» — лучший фильм
Номинант
Берлинале 1960 Берлинале 1960
Золотой берлинский медведь
Номинант
 Золотой берлинский медведь
Номинант
