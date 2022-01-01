На 2020 год франшиза «Такси» насчитывает пять частей, но лишь четыре из них посвящены приключениям оригинальных напарников – Даниэля и Эмильена; пятая же часть с оригинальными героями уже не связана и повествует о новых персонажах.

В каком порядке смотреть все части фильма «Такси»

«Такси», 1998

Даниэль бросает работу курьером пиццерии, чтобы стать таксистом. Он настоящий профессионал в вождении, и его скоростной «Пежо» – самый быстрый способ добраться о места назначения. Цена скорости – нарушение всевозможных правил дорожного движения, за что водителя-экстремала регулярно штрафуют. Случай сталкивает его с робким и неуклюжим программистом, который после поездки на такси Даниэля оказывается полицейским и берет отчаянного шофера под арест. Эмильен предлагает ему сделку: возврат водительских прав в обмен на помощь в поимке банды опасных грабителей.

«Такси 2», 2000

Японский министр обороны наносит дружеский визит во Францию для обмена опытом по борьбе с террористами и подписать важный контракт. Комиссар Жибер показывает гостю новый, супер-защищенный автомобиль. Чтобы впечатлить японца, он планирует инсценировку безуспешной атаки бандитов и предлагает ему покататься по улицам города. По нелепому стечению обстоятельств, вести авто поручают Даниэлю. Но вместо подставных террористов на автомобиль нападают настоящие бандиты. Министра из страны восходящего солнца похищают, а с ним – возлюбленную Эмильена. Друзьям снова предстоит пережить множество приключений, чтобы остановить преступников и вернуть пленников.

«Такси 3», 2003

В этот раз Даниэлю и его приятелю, полицейскому Эмильену, нужно бороться с загадочной группировкой. Грабители прячут лица под масками Санта-Клауса. Эмильен все еще не может прийти к согласию со своим боссом Жибером, и это значительно замедляет ход расследования. В офисе появляется странная журналистка, обворожительная красотка китайского происхождения. Она втирается в доверие Жибера и рушит все планы по поимке бандитов, а Эмильен оказывается в плену. Вдобавок ко всему, девушки Даниэля и Эмильена беременны, а мужчины не могут уделить им достаточно внимания. Даниэлю нужно сделать все, чтобы исправить ситуацию, вытащить друга и помочь ему схватить злоумышленников.

«Такси 4», 2007

После событий предыдущего фильма прошло несколько лет. Даниэль и Эмильен – счастливые отцы с кучей хлопот, но им снова предстоит оказаться в эпицентре криминальных событий. Всемирно известного террориста доставляют в полицию Марселя, где с него нужно не спускать глаз всего лишь 13 часов. Но дело доверяют Эмильену, и он умудряется его провалить: преступник обманывает полицейского и тот освобождает его, после чего Жибер увольняет нерадивого подчиненного. Теперь друзьям нужно исправлять последствия такого промаха, пока опасный террорист не натворил бед в городе.

«Такси 5», 2018

Сильвен Маро – успешный сотрудник полиции Парижа. Он регулярно задерживает опаснейших бандитов, за что на него постоянно обращает внимание пресса. Но даже блестящая карьера может развалиться, если завести роман с женой шефа… После такой ошибки Сильвена могут взять на работу разве что в муниципальное отделение Марселя: сидеть в кабинете над кипой бумажек и наблюдать за улицами. Но в Марселе появляется группировка грабителей-гонщиков, опасных и явно профессиональных. У Маро неожиданно появляется шанс вернуть себе репутацию. Но для поимки бандитов нужна соответствующая машина. Легендарное «Пежо» Даниэля снова приходит на помощь французской полиции, но теперь к автомобилю прилагается племянник водителя, способный невзначай разрушить любые планы.